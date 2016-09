Pedro Sánchez: “Feijóo será un mal recuerdo porque la victoria es posible”

nnn El PSOE dio ayer en el mitin en el Auditorio Mar de Vigo, ante más de setecientas personas en una sala que se quedó pequeña, una imagen de unidad después de las diferencias por las listas. Pedro Sánchez atacó a Feijóo para señalar que "es el mejor alumno del peor Rajoy", al que "sólo le preocupa y le ocupa el sillón" y lo contrapuso a los líderes de su partido, como Abel Caballero o Xoaquín Fernández Leiceaga, "personas tan comprometidas".

Sánchez aseguró que ve varios adversarios en la campaña, el primero las encuestas "porque concluyen no vayáis a votar que ganan los de siempre. Pero el futuro no está escrito" y "si vais a votar, Feijóo será un mal recuerdo el día 25, la victoria es posible", aseguró.

El segundo adversario "son los que dicen que es igual que gobierne uno u otro" algo que negó porque "el socialismo abre lo que la derecha cierra, como colegios públicos o comedores sociales", añadió.

Se mostró orgulloso de que "el alcalde de alcaldes de España sea una persona como Abel Caballero", quien le puso una condición para aceptar: "que iba a defender siempre los intereses de los vigueses", contó Sánchez.

El líder del PSOE volvió a defenderse de quienes lo tachan de irresponsable por reiterar su negativa a la investidura de Mariano Rajoy y recalcó que su partido fue a las elecciones "con un sí al cambio y un no a la corrupción, la desigualdad, la reforma laboral y a Rajoy". También criticó a Ciudadanos y Podemos con sus "vetos cruzados".

Por su parte, el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, que tuvo que esperar para hablar ante los gritos de "presidente, presidente", pidió el apoyo de las personas "progresistas, de izquierdas y de corazón socialista" para comenzar a partir del día 25 "un cambio en profundidad" en Galicia. Enfrente, advirtió, el aspirante popular a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, "sólo quiere seguir gobernando" con la vista puesta en poder suceder a Mariano Rajoy.

Aseguró que los años de gobierno del PP "fueron años de retroceso porque si Vigo va para atrás toda Galicia lo hace", señaló.

Así, Leceaga pidió el voto de los indecisos: "tienen a donde ir, que apoyen al PSOE", dijo. Se comprometió "si soy presidente de la Xunta retornaré el Álvaro Cunqueiro al ámbito público", pero también a desbloquear el PGOM de Vigo, a llenar de contenido el Área y a que la Ciudad de la Justicia "sea una realidad".