La recuperación del tradicional mercado de A Pedra parece todavía un espejismo. Tres años después de la clausura y a pesar de la nueva estrategia “outlet” para salir a flote lo cierto es que su actividad apenas supera el 20%. El gerente Anxo Méndez aseguraba hace sólo unos días que el mercado “va como un cañón” sin embargo, en pleno mes de julio, apenas una docena de locales consiguen atraer a los visitantes.

Ayer mismo, los turistas que se acercaban hasta el mercado entraban y salían sin apenas pararse en los locales abiertos. El comentario era coincidente “esto no es lo que era”. Una de las visitantes se lamentaba, “¡con lo que era este mercado y lo que es ahora!” mientras su marido, que ya había visitado la ciudad en varias ocasiones, añadía que “sólo hay cuatro o cinco tiendas abiertas”.

El panorama no es mucho más alentador que hace unos meses, en Semana Santa, cuando reabrían algunos de los espacios precintados tras realizar varias reformas. La visión general es que el mercado está bajo mínimos en actividad e incluso uno de los locales de reciente creación ya estaba cerrado.

El formato outlet al que se dirige el nuevo mercado no tiene la misma aceptación que antes. “Tienen pocas cosas y no son tan baratas”, explicaba una joven de Valencia.

Ella optaba finalmente, como otros visitantes durante la mañana de ayer, por acercarse hasta el centro comercial abierto de Príncipe, todavía con los últimos coletazos de unas rebajas de hasta el 70%.

Los comerciantes quieren limpiar su imagen del pasado, del que ya no hay ni rastro y eso es precisamente lo que hace que los visitantes se llevan una “desilusión”. Pese a la clausura por la redada policial del 2014, todavía hay quienes acuden esperando encontrar ‘gangas’.

“Es cierto que leímos por internet que había pasado algo con la Policía pero no lo teníamos muy claro”, explicaba otra turista quien opinaba que “deberían publicitar más lo que van a hacer o para que sepamos que el mercado es diferente y que ofrece otras cosas, aunque no hay casi nada abierto”.