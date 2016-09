Panxón tendrá el ansiado paso de peatones en la PO 325

Los vecinos de Panxón ya no tendrán que jugarse la vida cada día al atravesar la PO-325, principal travesía de Panxón, popularmente conocida como "carretera por la via", que comunica Nigrán con Vigo por la costa. Tras las protestas que protagonizaron la semana pasada, la Xunta se ha avenido a estudiar sus peticiones. Así, en una reunión, celebrada ayer en Nigrán, con el jefe territorial de Infraestructuras, José Luis Díez Yañez, y el ingeniero territorial, Fausto Núñez a la que también acudió el alcalde Juan González se acordó solventar el problema en los próximos días.

El paso se pintará previsiblemente este jueves, cuando pase la borrasca prevista para estos días porque “ya que según nos indicaron hay que pintarlo cuando la carretera este seca”, explicó el presidente del a Asociación de Vecinos Monteferro, JoséLuis Varela.

El encuentro se produce después de que el Concello borrase el paso peatonal que había pintado provisionalmente ante la ausencia de respuesta de la Xunta . Medio centenar de vecinos se manifestaron el jueves pidiendo su restitución.

La solución técnica adoptada prevé desviar el paso 20 metros, en dirección Baiona, del lugar donde lo pedían estos vecinos. Se situará en el cruce con la rúa Bouzavella y Camiño do Seixo al considerar los técnicos "que es la mejor zona" por el estrechamiento de la calzada.

La Xunta requirió a los vecinos que canalicen formalmente, mediante escrito oficial del Concello, su solicitud del otro paso de peatones que piden a 500 metros, en el cruce de Area Alta, para garantizar la seguridad de los vecinos que a diario cruzan la PO 325 en sus desplazamientos al Centro de Salud de Panxón. Hasta ahora, los únicos pasos de peatones que hay en este vial se sitúan a la altura de la bajada a Patos y en el cruce del cementerio.

En la reunión, se acordó también pintar otro paso de peatones en la rúa Torrente Ballester (zona de A Foz cara a Monte Lourido).n