Los pacientes dan un notable alto al Cunqueiro y Meixoeiro

nnn Los pacientes hospitalizados en el Cunqueiro y en el Meixoeiro dan un notable alto al trato recibido (con una nota media de 8,8 sobre 10), a las instalaciones (las puntuaron con un 8) y a la asistencia sanitaria (un 7,8).

Son los resultados de la primera encuesta realizada a los pacientes ingresados en el Complejo Vigués, una medida pionera entre los hospitales públicos de Galicia y que se repetirá de forma periódica para medir la calidad asistencial.

La muestra se componía de 229 pacientes elegidos al azar, un 17% de los ingresados mayores de 14 años, y se llevó a cabo en el mes de julio entre personas que estuvieron hospitalizadas más de un día y que habían sido dadas de alta en los dos hospitales.

El objetivo es aplicar mejoras y atender las necesidades de los pacientes. Forma parte del Plan de Mejora y Escucha Activa, y ya se anuncian más encuestas que se realizarán en las próximas semanas. Habrá test de calidad para los pacientes que pasaron por consultas externas, urgencias y atención primaria, y otras relacionadas con los servicios no sanitarios como la cocina o la limpieza, entre otros.

En cuanto a la encuesta de hospitalización, el 60,9% de los participantes eran mujeres y el 39,1% hombres. Esto se debe al peso de la obstetricia en el porcentaje de pacientes ingresados. Había personas de 18 a 96 años y la media de edad fue de 57,6 años. Sin embargo, la media de edad es muy superior en el Meixoeiro, de 77,8 años, posiblemente por el tipo de paciente de este último centro y porque no tiene maternidad. En la puntuación no existen diferencias significativas entre los dos hospitales en cuanto a trato y calidad de la asistencia sanitaria, pero en la valoración de las instalaciones el Cunqueiro obtuvo un sobresaliente y el Meixoeiro se quedó en el notable. “No se trata de sacar grandes notas, sino de saber aquellas cosas en las que nuestros pacientes no tengan buena opinión y tratar de establecer medidas para mejorarlas”, decía ayer el gerente del área, Félix Rubial, que también se mostraba satisfecho por los resultados. Según recordó, cada vez son más numerosos los estudios que abogan por dedicar más esfuerzos a la “humanización” en el ámbito de la atención sanitaria. n