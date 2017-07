La ola de calor llega a Vigo con 30 grados y subiendo

Tras haber experimentado a finales de junio los efectos de una ola de calor africana y un comienzo de julio irregular, la nueva alerta por calor que mantiene avisos en varias comunidades de la península se dejó notar en Vigo. Los termómetros llegaron ayer los 30 grados, pero las previsiones del Servicio de Meteorología de la Xunta advierten de que seguirán subiendo al menos hasta finales de semana. Los próximos días, las temperaturas podrían superar los 32 grados, si bien las mínimas no serán tan altas como en ocasiones anteriores pues se mantendrán por debajo de los 20 grados.

Hace exactamente cuatro años, el 14 de julio de 2013, Vigo registró un fenómeno insólito a consecuencia de una ola de calor similar, que aunque no dejó registros records en cuanto a máximas si lo hizo en cuanto a sensación térmica. Un estudio de la Universidad comprobó que los vigueses soportaron hasta 52 grados de temperatura en cuanto a la mencionada sensación térmica, debido a que en aquella ocasión las mínimas, inluidas durante la noche, no bajaron de los 25 grados, lo que impidió refrescar el ambiente.

Vigo, junto con Pontevedra y Ourense, fueron las únicas ciudades en llegar y superar en el último caso los 30 grados, mientras que el resto de Galicia, a casi diez grados de diferencia con localidades del norte como A Coruña, donde la máxima de ayer fue de apenas 21 grados.

No obstante, a medida que avance la semana, el calor se extenderá por toda la comunidad, siendo especialmente notable en Ourense, Vigo y Pontevedra, que se consolidan como los municipios más cálidos de toda Galicia. El sábado, seguirán subiendo las temperaturas y el domingo, comienzan a descender ligeramente en Vigo, resaltan las predicciones meteorológicas, para situarse por debajo de los 30 grados, aunque seguirá el calor, con 29 grados y un cielo totalmente despejado.

De esta forma, la segunda quincena de julio, en plena temporada vacacional, se presenta con temperaturas veraniegas lo que supone unas buenas perspectivas de cara a la ocupación hotelera y el turismo, así como de movimiento en los principales arenales, con un incremento de visitantes en la última semana. A largo plazo, se prevé un descenso de unos tres o cuatro grados.