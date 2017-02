Ofensiva para reformar el monasterio de Oia

Los diputados socialistas María Pierres y el vigués Abel Losada reclamaron a la Xunta y al Ayuntamiento de Oia que desbloqueen el proyecto de rehabilitación del Monasterio de Santa María. Una empresa viguesa, Residencial Monasterio de Oia, trata desde hace doce años de invertir ocho millones para reconvertir el edificio en un hotel con talasoterapia, aprovechando la cercanía a la costa. Hace seis años se iniciaron los trámites con un convenio firmado con el Ayuntamiento en 2011, "y aun no se consiguió la aprobación inicial de la modificación puntual precisa para avanzar en la redacción del proyecto", dijeron durante una visita al monasterio. La alcaldesa, del PP, Cristina Correa, mantiene que no podrá dar un paso adelante en tanto tenga el resultado de un estudio sobre la capacidad hídrica de Oia para poder dar agua a la residencia.

Pierres y Losada visitaron el entorno con el concejal Gerardo Rodríguez para conocer de primera mano el estado de tramitación y problemáticas del proyecto de rehabilitación y reconversión del conjunto en hotel, residencial y centro de spaa. Esta preocupación llevará a los socialistas a presentar una iniciativa parlamentaria que inste a la Xunta de Galicia a interesarse por el estado de la tramitación de este expediente en el ayuntamiento de Oia y a desarrollar mecanismos de protección efectivos del patrimonio histórico-artístico.

"No se puede entender que se esté continuamente a hablar de la importancia de conservar nuestro patrimonio y en casos como este se pongan tantos atrancos la aquellos empresarios o promotores privados que asumen los costes de preservar y rehabilitar un patrimonio que es de todos" dijo María Pierres. Este bien catalogado como BIC desde 1931 está en estado de ruina.

Añadió que "es hora de que la administración local en sus competencias y la autonómica en su papel que tiene, de velar por el patrimonio cultural, favorezcan, con el cumplimiento de las normativas y dentro de la legalidad, el avance de los trámites del proyecto".

Abel Losada indicó que "las administraciones deben favorecer proyectos como este, de vital importancia para ayuntamientos que pierden población año a año y tienen en la explotación de su patrimonio una oportunidad de generar puestos de trabajo".