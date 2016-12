Ocupación del 100% en la biblioteca

Si en vacaciones lo habitual es medir la ocupación hotelera, en época de exámenes lo propio es comprobar la afluencia en las bibliotecas. La universitaria de Torrecedeira registró durante todo el puente de la Constitución un lleno del cien por cien, con alumnos que se quedaron sin sitio a partir de las diez de la mañana o de las cuatro de la tarde, que son las horas punta en este recinto con 314 plazas de estudio. La mayoría son universitarios, muchos de ellos de Ingeniería, que tienen los exámenes a partir de mañana y en enero, aunque también van algunas personas que preparan oposiciones y estudiantes no universitarios, que son los menos y que aguantan menos horas seguidas delante de los libros. Esta es precisamente la diferencia cuando se acercan los exámenes: los maratones de horas con breves descansos para comer o para coger un poco de aire. Hay un ir y venir constante, pero también un silencio casi absoluto.

Cuenta la bibliotecaria Manuel Miguelez que cuando llega a las ocho de la mañana siempre hay dos o tres alumnos esperando por ella para entrar y cuando se va (su turno acaba a las tres) muchos alumnos de primera hora de la mañana siguen allí. Estos días de mucha presión vigilan especialmente que no haya sitios reservados. “Los que madrugan son los que se deben quedar con la plaza”, señala. Para evitar la picaresca, la bibliotecaria coloca un papel en las mesas con apuntes pero sin alumno y si en 20 minutos no vino nadie retira las cosas.

Otro efecto colateral del estudio intensivo es que hay alumnos que se olvidan de cosas importantes en la biblioteca, como un ordenador, un iphone 6 , unas gafas Ray-Ban, pero otros las entregan a la bibliotecaria que ya tiene un rincón habilitado como objetos perdidos.