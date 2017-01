La ampliación de la Autopista del Atlántico entre Teis y O Morrazo con un carril más por sentido tendría que estar lista para su utilización dentro de tres meses. La cuenta atrás se ha puesto en marcha y restan aproximadamente 100 días para que venza el plazo fijado por el Ministerio de Fomento con la concesionaria Audasa y la UTE Rande -integrada por Dragados y Puentes y Calzadas- que desarrolla las obras desde 2014 por 130 millones. La buena noticia es que la AP-9 comienza a parecerse a las maquetas presentadas antes del comienzo de los trabajos; la mala que las posibilidades de acabar a tiempo parecen remotas.

A día de hoy, ya está terminado el trazado del tercer carril en la mayor parte del tramo entre Rande y Teis, si bien hay partes en Chapela donde sólo está apuntado el nuevo vial, y en otras en cambio está listo para asfaltado. En cuanto al puente, los trabajos avanzan con rapidez, pero hay mucho tiempo que recuperar, lo que hace poco probable que pueda estar listo en abril. La explicación es que durante los primeros meses, la actuación apenas se movió con trabajos previos hasta que Audasa y la UTE plantearon abiertamente modificar el proyecto aprobado por el ministerio y renunciar a la construcción de los nuevos viales por el exterior del viaducto. En su lugar, propusieron utilizar el espacio existente entre los pilares para un tercer carril en cada sentido, a lo que Fomento contestó advirtiendo de que se trataría de una modificación sustancial que exigiría un nuevo concurso. Lo que llevó a Audasa a ceñirse al plan inicial y reiniciar la obra, esta vez a pleno rendimiento. Pese a ello, el atraso resulta bien visible.

No obstante, estos días se ha comenzado la fase más complicada, culminando la instalación de la nueva “corona” sobre los pilares que servirá para las sujeciones que mantendrán las dos plataformas colgantes para los carriles auxiliares exclusivos para el tráfico Vigo-Morrazo, aunque finalmente también se podrá circular al Morrazo por las vías centrales. La UTE contrató con el grupo Dizmar la construcción de 76 dovelas de acero que se ensamblarán para formar los tableros. Estos serán izados desde el mar por secciones mediante grúas para situarlos al nivel del resto de los carriles. Una vez conectados los tirantes se procederá al asfaltado. En paralelo, las adjudicatarias ordenaron fabricar las rótulas de unión de las piezas nuevas con la estructura que soporta el puente. Todo tendría que realizarse en tiempos de récord para llegar a abril con el puente listo. No parece, y desde Audasa se ha deslizado que la actuación se mantendrá al menos durante ocho meses más. Reconoció en verano que no podrá cumplir con el plazo comprometido con Fomento y no tendrá listo el viaducto para abril. Lo que rechaza de plano Fomento en todas sus comunicaciones. Ana Pastor recordó en verano que la fecha improrrogable es abril de 2017, como fija el contrato y afirmó que las obras estuvieron "muy paradas durante meses". Y Fomento advirtió de que las empresas "tienen que cumplir los plazos".