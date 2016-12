"El objetivo es la reindustrialización y conseguir una ciudad más rica"

Espera aprobar los presupuestos y ayudar a "reindustrializar la ciudad".



¿Qué previsiones tienen para 2017?

En 2017 hay un montón de proyectos en marcha que nos gustarían ejecutar. En primer lugar terminar la remodelación integral del polígono de Balaídos, de los años sesenta, obsoleto en naves, logística y viales, con actuaciones que iniciamos en 2013 y finalizan en 2017. Quedan 12 millones por ejecutar en la subestación eléctrica y la construcción de nuevas naves. Por otro lado, prevemos iniciar la ampliación de Parque Tecnológico con 6,3 millones en 2017 y 20 millones en total de la obra con un proyecto sectorial de la Xunta. El Polígono de Balaídos también es necesario ampliarlo con el sectorial pero el Concello debe fijar la Ronda para dejar fuera esa previsión del ámbito. No la enviaron así que no pudimos licitar. También acometer la Plisan, que ahora está en la fase de ejecución de servicios generales y pronto iniciaremos la urbanización. También estudiaremos desarrollar A Pasaxe, ya legalizado, entre Vigo y Porto Molle. Eso en suelo industrial. Tenemos además proyectos singulares como es la histórica reivindicación de un centro para camiones. Haremos una oferta pública de compra para 50-100.000 metros, cerca de la VG 20 o la autovía, donde pueda haber una bolsa de suelo. Y además tenemos los proyectos de apoyo al conocimiento, con el Campus del Mar, con la Universidad. En Porto Molle estamos con el centro aeroespacial, ya con empresas interesadas en instalarse.



¿Qué pretenden para el Parque Tecnológico?

La ampliación de 240.000 metros, para empresas medianas, comercial, de servicios, empresas como Ikea o un Leroy Merlin.



¿Qué les quedó sin hacer en 2016?

La regulación del convenio de la ETEA. En abril el comité ejecutivo de CZF aprobó por unanimidad el convenio con la Xunta. Hace falta su ratificación por el pleno del consorcio para pasar de deuda a patrimonio y pedimos al alcalde que convoque el pleno y no lo hizo. En julio, en el único pleno del año, llevé el asunto por el que la Xunta regularizaba su situación, pagando una parte y devolviendo las parcelas. Se dejó encima de la mesa para convocar en 15 días y han pasado 150. Dijo el alcalde que lo iba a convocar antes del 30 de noviembre y tampoco. Lo mantengo para poder ejecutarlo en 2017.



¿Y a partir de ahora?

Todos los años se aprueba el presupuesto con previsiones y estimaciones que se pueden cambiar. La Xunta tiene el primer pago de ese acuerdo listo para su ingreso en Zona Franca y nosotros tenemos previsto un centro de empredimiento vinculado al mar en el edificio Siemmens y cedíamos a la Universidad el edificio Faraday con el compromiso de que revierta al Consorcio en 40 años y si el Campus del Mar es rentable en algún momento se negociaría el pago de ese derecho. Es una colaboración normal entre instituciones. El consorcio quiere colaborar con dinero público de CZF, Universidad y Xunta. Si se hubiera aprobado en marzo ya estaría en proyecto para la remodelación del edificio y el centro de emprendimiento vinculado al mar. No sabemos por qué el alcalde no quiere que el consorcio participe con la universidad en estos proyectos.



¿Plantean vender A Laxe y los parkings?

De momento lo gestiona una empresa de CZF. Lleva nueve años y estamos en la actualización de espacios, no hay intención de venderlo. Por algunos de los parkings hubo ofertas de compra.



¿Por dónde cree que debe ir Zona Franca en el futuro?

CZF actúa gestionando los recintos francos de Bouzas y Balaídos y como agencia de desarrollo local y ha tenido muchos éxitos, ha creado suelo estable para el desarrollo de Vigo y su área y ahora hace una apuesta por la innovación. Nuestra idea es hacer una ciudad industrial más rica, el objetivo es la reindustrialización. Estamos en el camino, apoyando ideas para proyectos rentables y ese es nuestro empeño. Para ello usamos los medios a nuestro alcance colaborando con Xunta, Universidad, CEP, Cámara y todos los centros tecnológicos.

"Una sola persona no puede paralizar un organismo público"

Estamos ya en diciembre y los Presupuestos de CZF aprobados por el comité ejecutivo no han sido ratificados en su pleno, que debe convocar el alcalde, pero no lo ha hecho. ¿Qué van a hacer?

Estamos en una situación atípica y ya he intentado todas las vías de colaboración institucional. Los estatutos de Zona Franca llevan la firma de Francisco Franco y nunca se han adaptado a la realidad. En aquel momento no había democracia y se preveía que el presidente fuera el alcalde pero no podía formar parte del comité ejecutivo, era como una figura protocolaria y así fue durante años. Este alcalde ha querido ejercer siguiendo al pie de la letra que es el único que fija plenos y orden del día, aunque hasta ahora era el delegado. Yo he intentado solucionarlo porque no me gustan conflictos y culebrones, le he pedido de palabra y por escrito en seis ocasiones que convoque el pleno y no ha querido, las únicas comunicaciones son por los medios y así es muy difícil negociar. La asesoría jurídica está viendo qué vías de solución hay cuando el presidente incumple sus funciones, porque debe convocar al menos cuatro plenos al año (cuentas, presupuestos, adquisiciones y para dar cuenta la presidencia del ejecutiva) y desde junio de 2015 a diciembre de 201 sólo ha habido un pleno y tendrían que ser seis. No sé si es falta de tiempo o de voluntad pero esto produce el bloqueo de una institución donde el Concello no aporta ni un euro y el Estado el 100 por cien a través de la gestión del consorcio y de transferencia de Ministerio de Hacienda. Es incomprensible que la voluntad de una sola persona paralice un organismo público.



¿Qué pasará con la reforma de la Panificadora?

En las comunicaciones a través de los medios del alcalde, el día de San Roque, 16 de agosto, dijo que iba a hacer una batería de propuesta a Zona Franca, pero sólo hizo una, la Panificadora. Se ha aprobado una moción en el pleno para estudiar la posibilidad de estudiar la colaboración. En el presupuesto del CZF de previsiones de gasto hemos metido una partida, pero no tenemos propuesta de convenio ni nada. Nuestra idea es que si vamos a ser los promotores del 70% esas dos tercera partes estén unidas físicamente y con la mayor amplitud de usos. Estamos estudiando qué proyectos se están instalando en ciudades como Vigo para que sea atractivo, que dinamice el Casco Vello y sea una referencia del consorcio en el centro de la ciudad.