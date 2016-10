Nuria y sus tres hijos ven la luz tras dos días de oscuridad

nnnNuria Rus, la mujer de 36 años, madre de tres hijos que podría ser desalojada el 30 de octubre, al no poder hacer frente al alquiler desde febrero, estuvo dos días sin luz en su vivienda porque la compañía le cortó el suministro por falta de pago. Ayer a las cinco de la tarde, "volvimos a ver la luz", indico.

La Favec abonó el recibo para evitar que Nuria y sus tres hijos, uno de ellos con trastorno psicótico, pasasen todo el fin de semana literalmente a oscuras al no haberse tramitado el pago a tiempo desde los servicios sociales municipales. Durante dos días, "lo hemos tenido que hacer todo con velas o con el teléfono móvil, pero lo peor es que los alimentos que nos dieron en AFAN se han deteriorado por falta de corriente en la nevera", indicó.

Los servicios sociales del Concello de Vigo se harán cargo del recibo. "El martes, tengo que pasar por ahí para recoger un cheque de 304 euros," y devolver el dinero a la Federación Vecinal. El martes , percibirá otro cheque de 1.400 euros con cargo a las ayudas de emergencia municipales que usará para pagar la fianza y el alquiler de un nuevo piso.

Además, ayer acudió a la Delegación de la Xunta en Vigo, acompañada por la presidenta de la Favec, María Pérez. Desde la Administración autonómica le dijeron que no disponen de pisos en Vigo y le ofrecieron una vivienda en Salceda de Caselas, que la interesada rechazó por ser fuera de Vigo, alegando que su hija de 17 años, que cursa 2º de Bachillerato en la ciudad, estudiará Derecho Económico en el campus vigués el próximo año, con lo cual mudarse a Salceda de Caselas supondría incrementar gastos de desplazamiento. Como alternativa, la Xunta le ofreció 200 euros mensuales durante dos años dentro del programa Aluga para financiarse el alquiler de otra vivienda que le buscarán desde la Favec. n