Nuevo colapso en la AP-9 tras chocar 3 camiones

Tercer colapso en la AP-9 a su paso por Vigo en lo que va de mes. Tres camiones colisionaron ayer en el puente de Rande a las 16 horas en dirección Pontevedra, según informó el servicio de emergencias 112, y se saldó con un herido leve. La consecuencia inmediata fue el cierre del vial durante 10 minutos y un colapso que se prolongó durante una hora, aunque al filo de las 18 horas la circulación ya era más fluida.

El 112 Galicia recibió el aviso de una persona particular a las 16:00 horas de esta tarde. Los profesionales del Centro de Atención ás Emerxencias alertaron a Urxencias Médicas y a los Bombeiros do Morrazo. También se informó a Protección Civil, a la Guardia Civil de Tráfico y a los gestores de la Autoestrada do Atlántico.

El jueves 3 de este mes se produjo un doble accidente que saturó el puente de Rande, la autopista y el propio centro de Vigo. El domingo de esa semana otra avería volvió a colapsar la vía durante dos horas.

Al accidente se le sumó la situación en obras en la que está la autopista para su ampliación, que limita la velocidad y entorpece la circulación por el estrechamiento. También el cierre que hay del corredor de O Morrazo y que satura la rotonda de Domaio, que conecta Vilaboa con Moaña.

Imágenes, ya clásicas, tomadas ayer en torno a las cuatro y m edia de la tarde.