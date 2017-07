“Nuestro discurso es de sentido común, que hasta ahora no había en Galicia”

Elegido en enero pasado como nuevo secretario xeral de Compromiso por Galicia, Juan Carlos Piñeiro visita hoy Vigo convencido de la buena salud del proyecto del partido y con el ánimo de conseguir un crecimiento territorial para en 2020 poder entrar en el Parlamento gallego.

Hábleme de sus objetivos en esta nueva andadura de Compromiso por Galicia con usted al frente.

Tras el malo resultado electoral, sin paliativos, decidimos realizar un reinicio completo. Nos dimos cuenta de que el proyecto era correcto así que cambiamos los mecanismos de partido y las personas para las candidaturas de 2019. Estamos trabajando en una expansión territorial activando las veinte agrupaciones locales, con el ánimo de poder entrar en el Parlamento gallego en las próximas elecciones autonómicas.

Supongo que habrán analizado el porqué de esos malos resultados. ¿Qué es lo que cree que falló?

Creo que no era nuestro momento. El panorama estaba muy polarizado o contra el PP o del PP y ahora el panorama ha cambiado y las opciones de otros partidos han quedado diluidas. Y nosotros somos la alternativa.

¿Qué proyecto tiene su formación para Galicia?

Galicia no se acaba en el río Miño es más grande. Tenemos que trabajar para ser un Estado de pueblos, una acción política, como el PNV, con el que mantenemos una relación paternal y que ya no está en el camino de la independencia. Nuestra formación si hubiera tenido representación en Madrid hubiéramos negociado como lo hicieron los canarios porque no dependemos ni de Ferraz, ni de Génova ni de la Complutense.

¿Y qué opina respecto a lo que ocurre en Cataluña?

El problema de Cataluña, porque es un problema es la falta de diálogo. El PSOE no cumplió, el PP se mostró en contra del Estatuto Catalán y el papel de Esquerra Republicana es conseguir protagonismo mediático. Faltan soluciones intermedias. Es una situación complicada porque Cataluña se divide entre un 50% que quiere la independencia y un 50% que no. Es necesaria una acción de generosidad por un lado y por otro.

¿Cómo ve el panorama nacional ahora después de haber vivido dos convocatorias de elecciones generales en seis meses?

Creo que está un poco más despejado. El PNV consiguió con su apoyo la estabilidad presupuesta