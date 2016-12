Nostalgia del papel en nuevos dibujantes

nnn “En Galicia hay un bastión de gran valor entre Pontevedra-Vigo y Santiago, a la altura en calidad de Barcelona”. Así, Rubén Moreno sitúa la potencia gallega de la ilustración en fanzines a la cabeza de España. Forma parte de el sello vigués Fosfatina, un referente en el mundo de las revistas autoeditadas. Llevan tres años en el mercado y han conseguido cubrir gastos: “Este tipo de producto va dirigido a un público muy determinado, nosotros nos definimos por una apuesta a autores, sobre todo gallegos, con un lenguaje de cómic más articulado, con toques de Belas Artes”. Editan tiradas de 700 ejemplares, todo un logro en el mundo de los fanzines y tienen como objetivo reivindicar el trabajo del ilustrador: “En España es complicado, pero en cada edición nos proponemos pagar aunque sea algo a nuestro autores”. Su último número, “Hoodoo voodoo”, es una retrospectiva con 21 firmas que ofrecen un contraste de estilos y mensajes. También con tres años en activo se encuentra el vigués Debelius y su propuesta de tebeos en blanco y negro con una tirada cercana a los 200 ejemplares. Ayer presentó su último número: “Publicamos distintas historias junto a una nueva entrega ‘Fillas do Metal’, una sección habitual”.

Arkaiz, de Ares, junto a tres compañeros, está detrás de “Amantes del bizanlismo”: “Somos ilustradores de distintas tendencias y en el fanzine tenemos cabida todos”. Por su parte, el vigués Aaron representó ayer en El Halcón Milenario al colectivo La Madre Cangrejo y su número actual “Puño”. Se reconoce “un nostálgico de la impresión” y asegura que escogen la edición “porque hacemos cosas de calidad que merecen ser impresas”.

La otra cara de la moneda la representan dibujantes noveles que dan sus primeros pasos en el mundo de los fanzines. Así, Tapiolas II y Cris Topher están preparando el estreno de “Psico Draw”, una revista multidisciplinar dedicada al mundo de la creación. Licenciadas en Belas Artes, combinan los estudios del máster con la puesta en marcha de su proyecto: “Se nos fue un poco de las manos, porque todo el mundo quiere participar, aún no sabemos que presupuesto vamos a necesitar; estamos buscando espónsor”. Esperan poder salir con 20 o 50 ejemplares. A la hora de escoger el formato de su publicación no tuvieron dudas: “A la gente le sigue gustando lo físico, lo que puede tocar”.

Rubén y Laura son alumnos de Cómic Vigo. Diseñadores gráficos, preparan la salida de “Metamórfica” con seis firmas más para enero. “Queremos mostrar nuestro trabajo”, dicen. En la búsqueda de su propio lenguaje, reconocen cierta influencia del manga, “es algo que está devaluado por el estilo europeo”.n