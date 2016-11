Una noche pegados al televisor en Vigo

nnn Los norteamericanos viven el resultado de las elecciones presidenciales entre el entusiasmo de los que votaron a Trump (59.389.589 votos) y aquellos que "no salen de su asombro" por unos resultados que echaron por tierra unos pronósticos que apuntaban hacia la posibilidad de que la candidata demócrata, Hillary Clinton, pudiera alzarse con la victoria. La explicación que encuentra a este resultado el gallego Gerardo Vázquez, profesor en New Yersey donde vive hace 23 años, es que " estas elecciones han dividido al país, pero la división importante no es la social ni es la ideológica, sino que por primera vez en la historia de EE. UU. las elecciones han dividido políticamente al país en población rural/urbana y con educación superior/sin educación superior y que la inmensa mayoría de votantes blancos sin educación superior que viven en zonas rurales se han cansado de estar marginados socialmente, políticamente y lo más importante económicamente, y han salido en masa a votar en contra del sistema preestablecido (representado por Hillary) y apoyar a Trump, y es este dato lo que la mayoría de los analistas han ignorado".

En Vigo, la colonia norteamericana pasó la mayor parte de la noche en blanco siguiendo en directo lo que sucedía al otro lado del Atlántico. Ian Morris aseguraba que "nadie sabe lo que ha pasado. He leído los principales periódicos y llego a la conclusión de que a lo mejor los sondeos podían estar viciados. Hay mucha gente que ya sólo tiene móvil y que queda fuera de las encuestas".

Para Elisabet Wright Núñez la respuesta sólo puede estar en que "el pueblo estadounidense quería un cambio real y que no siguieran los políticos de siempre al frente del país".

Mucho más crítica es Cecilia Okoye, jugadora del Celta Zorka, que recuerda que quienes votaron a Trump lo hicieron al mismo que "hizo comentarios insultantes e infantiles durante su campaña electoral". La también deportista norteamericana Adaeze Alaeze-Dinma aseguraba que "no tengo explicación para el resultado de estas elecciones. Como mujer afromericana de primera generación me molesta internamente que sea el presidente de mi país porque ha desencadenado mucha negatividad contra muchas comunidades y puede haber gentes que piense que si el presidente dice eso ellos también pueden hacer lo mismo".

Por su parte, la delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, trasladó su deseo de que las relaciones entre Estados Unidos y España "se sigan manteniendo, porque son buenas y deben seguir siendo buenas. Mi deseo es que sean lo mejores posible", remarcó a durante la inauguración de la nave H del complejo de PSA en la ciudad.

Cecilia Okoye

"Trump hizo una campaña insultante e infantil"

La jugadora del Celta-Zorka de baloncesto Cecilia Okoye lleva poco tiempo en Vigo y sigue muy de cerca todo lo que está sucediendo en su país. Para ella la victoria de Donal Trump deja en evidencia que el electorado olvida pronto, y que los exabruptos que han caracterizado la campaña del candidato republicano no tuvieron consecuencias en el resultado. Para la deportista es increíble que los votantes del vencedor "pensaran que era el tipo indicado para ser un gran presidente", después de haber hecho comentarios "ignorantes, insultantes e infantiles durante toda la campaña". Además recuerda que los que le apoyaron con su voto "saben que no tiene ninguna experiencia política, que chistes sobre un periodista discapacitado y muchas otras cosas y aún así le eligieron". Visiblemente disgustada con los resultados, Cecilia confiesa que "no me gusta tanto Trump como Hillary, y además creo que Estados Unidos podía haber asumida el reto de tenerla como presidente".

Ian Morris

"Espero que el presidente sea diferente al candidato"

Ian Morris pasó la noche en blanco pegado al televisor para seguir en directo los resultados de las elecciones Después del choque inicial al conocer la victoria de Donal Trump, este ayudante de conversación de inglés asegura no estar satisfecho con el resultado "pero también estoy optimista porque espero que no pueda hacer todo lo dijo en su campaña. Está el control de las restantes instituciones e igual que Obama no pudo sacar adelante algunos de sus proyectos que iban a beneficiar a mucha gente, Trump no podrá aprobar algunas de sus propuestas". Los motivos que llevaron a sus compatriotas a votar al candidato republicano son para él "un misterio, No sé lo que pudo pasar. He leído los principales periódicos y sólo pienso en la posibilidad de que los sondeos están mal hecho". Sobre la primera intervención de Trump, cree que ha habido un cambio de registro "que me hace esperar que el candidato no sea el mismo que el que va a ser el presidente de todos los norteamericanos".

Elisabet Wright Núñez

'El pueblo quería un cambio del establishment'

"Estoy en shock y muy preocupada" asegura Elisabet Wright Núñez, una norteamericana de origen gallego que lleva seis años dando clases de inglés en Vigo y que confiesa que aunque sabe que Donal Trump no es el candidato ideal cree que "probablemente lo hará bien, si tiene el apoyo adecuado y pese a no tener experiencia política anterior". La única respuesta que se le ocurre ante la pregunta de cómo fue posible que contra todos los pronósticos ganase el candidato republicano, Elisabet dice que "la única explicación plausible es que el pueblo norteamericano quería un cambio real del establishment". Refiriéndose a una de las promesas del presidente electo, aseguraba además que "en Estados Unidos la idea de que cualquier persona puede hacer realidad su sueño es algo que la gente cree, y eso es lo que defendió en su campaña y lo que seguramente ha influenciado en el resultado". "Supongo que habrá un regreso a los conceptos básicos de lo que es América".

Adaeze Alaeze-Dima

"Una parte de la sociedad no quería un cambio"

"Los norteamericanos votaron sobre quién querían que fuera presidente y desafortunadamente salió Trump", dice Adaeze Alaeze-Dima, jugadora también del Celta-Zorka de baloncesto. Esta deportista reconoce que "una parte de mí sabía que iba a salir elegido, pero había otra parte que esperaba que el mal fuera menor". Además asegura sentirse especialmente preocupada como mujer afroamericana de primera generación, ya que durante toda la campaña fueron frecuentes los mensajes discriminatorios contra determinadas colectivos "lo que establece un modelo para aquellos ciudadanos que sienten lo mismo que él y que pueden pensar que si mi presidente lo puede decir, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo?". "América no podía creerse que tenía un presidente negro -en relación a Obama- y tampoco pudo aceptar una mujer. Está claro que el cambio no es algo que desee a mayoría de la sociedad norteamericana", aunque espera que "América siga creciendo" .