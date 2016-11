“No sé quién era, no conozco a su familia, pero llevo cuatro años cuidando la tumba de anita”

La polaca Magdalena Dywelska lleva residiendo varios años en Vigo y desde que tuvo a su hija, Mayra, quedó impactada con la suerte de Anita. Le llamó la atención su tumba abandonada en el cementerio de la Memoria Histórica en Pereiró, antes destinado a los no católicos. “Somos vecinos de la zona y un día que iba al parque de Castrelos, la encontré; no sé quién era, no conozco a su familia, aunque intenté buscarla, pero llevó cuatro años cuidando la tumba”, afirma Magdalena, que ayer repasaba las letras de la lápida: “La niña Anita Lorenzo Díaz. 17 de abril 1931. A los 5 años. Sus padres”. “En mi país es importante, cuidar las tumbas, aunque no sean nuestros muertos; mi madre siempre me pregunta por ella”.