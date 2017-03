“No podemos permitir estar relegadas ni minusvaloradas”

Eva García de la Torre se estrena en esta legislatura como alcaldesa.

¿Cómo fue recibida en la alcaldía?

Con cierta normalidad. Hoy en día todo el mundo tiene interiorizado que tenemos las mismas capacidades que los hombres para desempeñar puestos de responsabilidad.

En la provincia solo hay 10 mujeres alcaldesas.

Es el indicativo de que en igualdad tenemos todavía mucho que avanzar. En política, los puestos de salida no suelen estar copados por mujeres. Y eso lo vemos en todos los ámbitos de la vida: las empresas, la judicatura... A veces sí que se hace un esfuerzo legislativo para facilitar que alcancemos las mismas cuotas de poder que los hombres porque no estamos en igualdad de condiciones. Pero se entienden mal esas políticas. Hay que hacer más pedagogía.

¿Cómo?

Lo importante es explicarle a la población que nosotras, por el hecho de ser mujeres, tenemos hándicaps que tiene que resolver la administración, las leyes. Handicaps que tienen que ver con unos roles que nos han impuesto culturalmente y que nosotras también nos autoimponemos.

Ejercer el poder, ¿da visibilidad a la mujer?

Nosotros somos más del 50% de la población y no podemos permitir ni estar relegadas ni estar sometidas ni estar minusvaloradas. Hay tantas mujeres capaces como hombres capaces, y mujeres incapaces como hombres incapaces. El género no quita ni pone, lo que pone es la pasión, la inteligencia, la capacidad, las ganas de trabajar , la capacidad de sacrificio, eso es lo que pone y quita a los dos sexos.