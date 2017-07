'A mí no me pasó prácticamente nada, rozó el taxi. Tuve suerte'

Santiago Troncoso lleva once años al volante de su taxi en Vigo y el accidente de la calle Venezuela es su incidente más grave. El coche que circulaba en sentido contrario pasó rozando su vehículo, rayando toda la aleta delantera izquierda y arrancando el espejo retrovisor, que le dio al taxista en la cara produciéndole un corte poco profundo por el que tuvo que recibir asistencia médica.

"A mí no me pasó prácticamente nada, el corte en la cara, pero es poca cosa. Tuve suerte"m, comenta con absoluta serenidad mientras espera en unas de las paradas de taxi del centro como si la noche anterior no hubiera pasado nada. "Hay que trabajar, el coche está bien, yo también y mañana -por hoy domingo- podré descansar", dice para explicar que unas horas después de esquivar un choque que podría haber sido fatal siga trabajando como si tal cosa. "Yo iba a recoger a un cliente a una cafetería y casi ni me di cuenta de lo que sucedía. Pasó rozando mi coche y cuando salí ya había chocado con el que circulaba detrás de mí". Santiago recuerda que en aquel momento llovía y que en la calle "apenas había tráfico", resaltando que dentro de lo malo "hubo suerte, pudo ser mucho peor".