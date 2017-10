"No esperaba la llamada de Tirán, es una alegría"

Benjamín Vázquez 'Benji' (Vigo, 1 de octubre de 1977) se hace con la riendas de la "Mar do Con" de Tirán Pereira tras la etapa de entrenador remero en Coruxo. Anteriormente estuvo en el club moañés y en Mecos como un tripulante más, por lo que conoce la ACT, lo que conlleva y también es consciente de que el objetivo primordial es la permanencia.

¿Cómo surgió la opción de llegar a Tirán?

Me llamaron, me sentí un poco abrumado y es un club en el que estuve muy bien durante cuatro años. Es un orgullo, pero también es una responsabilidad muy grande. Antes de aceptar la oferta, hablé con los remeros para ver lo que opinaban y si tenían la intención de seguir. Me considero humilde y uno no piensa que lo vayan a llamar. Deportivamente, es el mejor club de Galicia y que piensen en uno es una alegría grande, pero contar, contar, no contaba con eso. Había rumores, pero no lo pensaba.

¿Cómo lo acogieron los remeros?

Me comentaron que, de las posibilidades que se habían barajado, yo era el que más les gustaba. Están con ganas de empezar de nuevo y me animó más. Van a seguir bastantes remeros y es para estar contentos.

Este año Coruxo bajó un peldaño su nivel. Entiendo que, por este motivo, tampoco pensaba en que lo llamarían de Tirán.

Puede ser, también influye. Yo estaba enfocado en el trabajo allí y no piensas en más. Después, en frío, te pones a ver las nueve bajas que tuvimos y no siempre depende de uno. Analizándolo fríamente, poco más podíamos hacer, pero hubo días que salía todo al revés y te enfadas.

Llega a Tirán, que es otro nivel de exigencia.

Mi nivel de exigencia siempre es alto y, quizás por ello, dio lugar a confusiones porque yo quería andar más. Es cierto que en Coruxo tenemos muy pocos medios. Incluso estuve meses sin poder utilizar una zodiac. Hay pocos medios y la directiva son remeros que poco más pueden hacer. En Tirán es distinto porque hay un equipo de trabajo detrás y un grupo de directivos que ayuda, con gente que se mueve. Sin eso, no podrían ir a la ACT.

Con eso, es un club que está lejos de los recursos de sus rivales en la Liga ACT.

Para esta en la ACT, es de los más humildes que hay. Somos conscientes de ello y también estoy condicionado por el trabajo. Todavía estamos estructurando todo y voy a contar con la ayuda de David Álvarez, el patrón, que comentó que se retira, pero que nos ayudará en los entrenamientos. También estará algún remero de otros años. Me siento respaldado. La preparación física la llevaré yo, pero me dejaré aconsejar porque estamos todos para aprender.

¿Va a remar o ejercerá de entrenador?

Todavía es pronto, pero mi idea es no remar. De esta forma, podía llevarlo todo mejor. Si tengo que remar, tendría que realizar todo el trabajo deportivo y le quitaría tiempo a la parcela del entrenador. Algunos me indicaron que preferían que remara, pero se verá. La idea primera es no hacerlo, pero también dependerá del grupo.

¿Qué objetivo tiene?

El objetivo siempre es mejorar y sacar el máximo rendimiento al equipo. Dentro de eso, la permanencia es el objetivo claro y es lo que quiere el club. Cada año se complica más y el próximo así lo será porque Santurtzi y Donostiarra ascienden con dos proyectos de mucha fuerza y con capacidad económica. No se vislumbra un rival fácil. Va a esar complicada la liga y después intentaremos seguir siendo el mejor equipo gallego.

¿Es un reto planificar una temporada con más de 20 regatas?

La temporada es más larga, terminas en septiembre y claro que varía. Cambia todo, muchas cosas. Lo ideal es empezar fuerte, en un buen punto de forma para poder coger puntos y casi asegurar la permanencia. Si haces esto, después puedes jugar con la preparación para estar bien en la Concha.

¿Se planteó el aumento de trabajo que tendrá?

Claro que lo planteas, te lo planteas todo. Te quedas sin fin de semana en verano. Estuve siete años como remero en la Liga ACT, sé lo que es, y como entrenador se multiplica el trabajo. Es un reto bonito, los que estamos en esto es porque nos gusta, el remo es una pasión y no piensas en los sacrificios. Los haces porque estás acostumbrado y sin más.

¿Con qué equipo cuenta en la actualidad?

Por ahora está sin cerrar porque a los remeros les cuesta decidir en estos meses. Estamos a final de temporada y todavía está pendiente. Tengo la baja segura de Tomás Toscano, por motivos académicos, y después tres remeros están en dudas. El resto, me dijeron que siguen y es una buena base. Lo que pasa es que todo esto puede variar y aún tengo una reunión el viernes con todos. Para mí, son unos meses complicados porque la gente quiere descansar. En lo referente a las altas, todavía no puedo confirmar nada. Estoy trabajando.

David Álvarez, el patrón, se retira. ¿Sabe quién lo va a sustituir?

No lo tenemos claro y, de hecho, él nos va ayudar. Lo propuse como entrenador de patrones, que es una figura que no existe y no lo entiendo. En fútbol hay entrenador de porteros y en remo no hay de patrones cuando es la posición más específica. Yo puedo ser remero, pero nunca fui patrón y no me considero capacitado para enseñarle a un patrón. Tiene que ser una persona que lo vivió para poder transmitirle todos los conocimientos. Preparará a gente y el que sirva, para adelante. A día de hoy, no hay un relevo claro y, la verdad, es que no hay muchos y de su categoría, menos. Hay que probar.n