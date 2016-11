'No' a blindar la Alameda contra el 'botellón', aunque preocupa

nnn El gobierno local aseguró estar vigilante y preocupado por la extensión del "botellón" por la ciudad y aseguró que tomaría medidas que no precisó. Pero sin embargo, rechazó en el pleno de ayer la propuesta del Partido Popular en la que solicitaba la declaración de Zona Protegida para la Plaza de Compostela, con el objetivo de evitar las molestias a los vecinos y el deterioro que allí se provoca cada fin de semana, con ruido, cristales rotos y restos por todo el entorno. Marea de Vigo respaldó la iniciativa para declarar la Alameda "blindada" como ya se ha hecho con otras zonas de Vigo, como Teófilo Llorente y Lóriga, donde hubo problemas en el pasado, una medida puesta en marcha por el entonces concejal Xulio Calviño, del PSOE, que se demostró eficaz. El grupo socialista estuvo de acuerdo en que el entorno de la Alameda está en situación límite, pero se negó a avalar la moción, alegando que tomará sus propias decisiones. Y todo ello con el caso encima de la mesa de una niña muerta por coma etílico en Madrid en un botellón, mientras que otra menor sufrió una intoxicación este fin de semana en Vigo. De ambos asuntos se habló.

El concejal Miguel Fidalgo, del PP, advirtió de que la Alameda es una zona protegida, un pequeño jardín histórico con esculturas que necesita un cuidado especial. Y que los vecinos del entorno no pueden dormir, con fiestas nocturnas hasta las cuatro de la madrugada, "quedando al día siguiente todo lleno de botellas rotas, vómito y orines". "Hay que prohibir ya el botellón en la Alameda y el entorno, es un problema que se debe afrontar como se debe, como en otras zonas y no es alarmismo", señaló el edil popular.

La misma opinión expresó Rubén Pérez, de Marea de Vigo, que recordó que se trata de una zona histórica con vecindario envejecido que necesita un trato especial y protección.

En cambio Carlos Font, del grupo socialista, reconoció el problema, pero se remontó a Corina Porro, hace de eso ya cerca de diez años, a la que endosó el origen del "botellón". "El gobierno de la señora Porro no sabía que había botellón en la plaza de la Estrella, tuvimos que llegar nosotros para solucionarlo", dijo. n