O naval centra a primeira enmenda do BNG

nnn A creación dun consorcio do naval, a promoción de avais e financiamento que aposten polo I+D+I e a orientación da Ría a un porto de reparacións son as propostas que defende o Bloque Nacionalista Galego para a recuperación do dinamismo no sector naval. Esta será a primeira enmienda sobre Vigo coa que o BNG iniciará a súa actividade parlamentaria, despois das últimas eleccións, onde lograron seis escaños, quedando por riba das súas expectativas. “Imos levar ao Parlamento unha proposta concreta de como por ao país a producir”, afirmou a voceira nacionalista, Ana Pontón, que dende Vigo, reclamou onte “un impulso no modelo económico como solución á precariedade laboral”.

O BNG sustentará nestos tres pilares o seu plan para a recuperación do naval vigués, que para os nacionalistas, “segue a ter potencial, pese a que perderon nos últimos anos 6.000 empregos directos e 7.000 indirectos”. Así o anunciou a voceira nacionalista, Ana Pontón, onte nun acto en Vigo, concretamente na Praza da Conserva, na rotonda de Beiramar, “un lugar simbólico para nós por ser motor da industria naval”, afirmou Pontón. Defendeu o consorcio como un xeito de deseñar estratexias de desenvolvemento común, ao tempo que se destiñan fondos públicos e e involucra capital privado que facilite a consecución de créditos baratos e que se dirixan a cubrir as verdadeiras necesidades do sector. Finalmente recupera a idea do porto de reparacións en Vigo como unha boa saída para recolocación dos empregos perdidos. Aínda que en anteriores estimacións sinalaron 50 millóns de euros como o investimento preciso para esta transformación, Pontón asegurou que “non se trata tanto de cifras como de vontade política”.

Noutra orde de cousas, en resposta aos xornalistas, a voceira do BNG insistíu en esixir responsabilidades no caso de Angrois, evitando inxerencias políticas e esixindo o máximas medidas de seguridade: “Non pode ser que en tres anos haxa dous accidentes graves ferroviarios”.n