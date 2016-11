Las motos colonizan Vigo: ya son el 18% de los vehículos por las calles

n n n Vigo es la ciudad de las motos y de forma muy destacada en Galicia. No sólo en números absolutos, lo que sería lógico en cualquier estadística autonómica por una cuestión de población censada y movimiento de personas por razones laborales, sino sobre todo en proporción al total de vehículos que circulan por las calles de la ciudad. Según la última estadística realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el 18 por ciento del total del parque móvil vigués está compuesto por motocicletas y ciclomotores, conformando los primeros el 12 por ciento del total y el seis por ciento las unidades de menor cilindrada. La estadística también pone de manifiesto que el parque municipal no hace sino envejecer: el 60 por ciento de los turismos tiene más de ocho años, de ellos el 20 por ciento por encima de los 15 años.

En total, por las calles viguesas transitan más de 35.000 de estos vehículos, que incluso disponen de carriles reservados en los semáforos. No hay ninguna otra ciudad gallega que se le acerque, lo que quizá se podría explicar por las extensas distancias que hay que recorrer en Vigo. En A Coruña, unos 45.000 habitantes menos, apenas es el 9 por ciento de todo el parque rodante local, sumando tan sólo 13.000. Claro que mientras Vigo tiene una superficie de más de 100 kilómetros cuadrados, A Coruña se concentra en un espacio municipal mucho más reducido, de apenas 35 kilómetros, lo que hace más fácil el desplazamiento a pie.

Las motos son también las grandes incumplidoras en materia de inspección. Según los datos de la DGT, en Vigo el 27 por ciento no tiene el ITV en vigor. En la misma situación se encuentran el ocho por ciento de los coches.

COCHES CON MÁS AÑOS

En cuanto a la antigüedad del parque de vehículos, Vigo se sitúa en la media gallega, con unos 10,4 años –sin contabilizar los de más de 25, que entran en la categoría de históricos se quedan fuera de la estadística realizada por laDGT- para algo más de 200.000 unidades circulando por las calles. Es también una cifra muy elevada, la mayor en proporción en Galicia. Como señala Tráfico, la longevidad del parque móvil no es un problema menor y en sus estadísticas relacionad directamente la antigüedad de los vehículos con las cifras de siniestralidad y la seguridad de conductores y ocupantes. Debido en gran parte a la crisis, la venta de coches cayó en picado en los últimos años, si bien se ha recuperado en parte desde 2015. Pese a todo, España tiene uno de los parques automovilísticos más viejos de Europa. Más llamativo resulta la comparativa entre siniestralidad vial en Vigo y en otras ciudades, donde la mayor urbe gallega sale claramente perdiendo. En la última estadística de la DGT se refleja que las posibilidades de tener un percance en Vigo son muy superiores al resto. La media anual, con altibajos, se sitúa en seis fallecidos, 51 heridos hospitalizados (entre vías urbanas e interurbanas) y más de 330 heridos leves. En Coruña sólo hubo un muerto, como en Ourense, y dos en Lugo. n