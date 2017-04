“A los motoristas se nos ha escuchado por fin pero queda mucho por hacer”

May Aguilar, miembro del colectivo Stop Guardarraíles, que consiguió reunir más de 130.000 firmas por internet para la iniciativa, mostraba a este diario su satisfacción por la medida. “Estamos contentos de que por fin se nos haya escuchado después de tantísimos años de lucha”, afirmó, mientras recordaba que “no es algo que hayamos iniciado nosotros sino que comenzó hace casi veinte años, pero ahora parece que comienza a ver una mayor concienciación social al respecto”.

Según recuerda, “hemos tardado en hacer ver que el guardarrail mata, si el metro del nuevo sistema que pedimos vale 25 euros, la vida de un motorista no tiene precio”. Ella y el resto de miembros del colectivo motero consideran que la protección es necesaria en las carreteras para los vehículos y autobuses, pero “creen que no se tuvo en cuenta que el sistema utilizado ponía en riesgo a los conductores más vulnerables, los de dos ruedas”.

A partir de ahora, su objetivo es “estar encima de los políticos para que cumplan su palabra” mientras resalta que “todavía queda mucho camino por recorrer”. A su juicio hay una mayor conciencia pero no la suficiente, “teniendo en cuenta el número de condutores en este país, 134.000 firmas me parecen pocas”. Los motoristas tienen muchos frentes abiertos, “como el cambio de pintura en las carreteras que es deslizante o la utilización de bolardos flexibles. Esto no acaba aquí y queremos conseguir más apoyos. Los motoristas tenemos derecho a la vida y queremos regresar a casa”, dice Aguilar.n