Morre en Vigo o intelectual galeguista Zulueta de Haz

Falece Alfonso Zulueta de Haz aos 93 anos. Notario e intelectual galeguista pontevedrés, levaba anos vencellado a Vigo, onde residía. Era o presidente de honra da Fundación Penzol, que presidíu de facto ata decembro en que foi relevado por Manuel Puga por motivos de saúde. O seu nome relacionase co mundo do galeguismo e da Cultura dos últimos anos. Colaborador entre outros de Fernández del Riego, foi presidente do Consello da Cultura Galega de 2002 a 2006.

Os restos velaranse no tanatorio de Pereiró a partir das catro desta tarde e mañá dende as dez. O funeral e posterior enterro terá lugar ás doce.