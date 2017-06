“Los montes de Vigo son seguros para hacer barbacoas"

nnn El presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo, Uxío González, reconoce que lleva varios años insistiendo en que haya autorización para que se puedan hacer barbacoas y parrillas en los parques forestales de Vigo durante el verano. Por su parte, la Consellería de Medio Rural está dispuesta a abrir la mano -antes la prohibición era absoluta para evitar incendios- pero impone algunas condiciones para que se pueda llevar a cabo, siempre y cuando no haya ningún riesgo de fuego.

Tras diez años en los que se ha prohibido encender parrillas en los montes durante los meses de julio, agosto y septiembre, y se han precintado todas las barbacoas por la Policía local, la iniciativa promovida por Uxío González parece haber encontrado alguna salida. El presidente de las comunidades de montes viguesas alega como principal baza que en la actualidad los parques forestales del municipio se encuentran muy limpios.

“Entiendo que en otros lugares esté prohibido pero nuestros montes están desbrozados y no hay peligro”. También recordó que los parques forestales de la ciudad cuentan con puntos de agua, además de buenas conexiones con los parques de bomberos y presencia de la Policía Rural.

REUNIÓN

Fue el pasado lunes cuando la Mancomunidad de Montes de Vigo se reunió con la Consellería de Medio Rural, dando un responsable de dicho departamento autonómico luz verde a Uxío González y a su equipo para continuar con esta propuesta, pero con condiciones. La Xunta hizo saber a varios medios que sólo aceptarían el cambio de ley si realizan construcciones especiales con medidas concretas.

El presidente de la Mancomunidad de montes mantiene que se trata de una exigencia que no contemplan y por tanto no van a hacer ninguna construcción.

“Cuando nos envíen esa propuesta oficial les haremos una contraoferta donde no estarán incluidas ningunas construcciones”, explicó ayer a este diario González, que fue concejal socialista entre 1999 y 2003.

A mayores, aseguró que el secretario de Medio Rural, Tomás Fernández, se responsabilizó a principios de año para presentar una solución antes del 30 de junio.

"El día 30 está ahí y empieza la prohibición de utilizar las barbacoas, por lo que convendría que tomase una decisión" apuntó Uxío González.