“El monte es una de las joyas de la ciudad, pero son los grandes olvidados”

¿Cómo es la relación de los vigueses con los montes?

Es una de las joyas de la ciudad, pero son los grandes olvidados. Para la mayoría de los vigueses es como si no existiesen los montes ni las comunidades de montes cuando somos una parte importante de la ciudad. Ahora con el plan de empleo, la marca Montes de Vigo y las andainas los empiezan a conocer.

Además de ser un pulmón verde, ¿qué valores destaca?

Además de absorber el CO2, tenemos la fortuna de tener un cinturón verde desde Saians hasta Teis. Nosotros estamos trabajando para que los vigueses empiecen a disfrutar de sus montes. Lo único que pedimos son contraprestaciones como el plan de empleo o el mantenimiento de las pistas. Estamos abiertos a la eliminación del eucalipto y la acacia, llevamos años plantando entre mil y dos mil castaños , carballos y otras especies todos los años. Solo hay que venir para ver el cambio que hemos hecho.

¿Cómo es el uso social?

Hay gente corriendo, en bici o haciendo senderos. Teníamos un sendero panorámico de 54 kms desde hace años y en los últimos tres años señalizamos otros 50 kms de senderos locales abiertos a todo el mundo. El trabajo con la concejalía de Medio Ambiente es impresionante.

¿Se conocen los senderos?

Están empezando a conocerse con las andainas y el programa Camiño a Camiño. Una de las últimas fue por un sendero espectacular que hay en Zamáns, la gente no se lo podía creer, decían que van lejos a ver cosas así y lo tienen a la puerta de casa. Queremos promover los senderos locales, siempre con una parada de bus cerca para fomentar el turismo familiar. Y nos gustaría a atraer a cruceristas, por ejemplo para ver las vistas desde el monte Cepudo en Valladares.

¿Están bien gestionados los montes comunales de Vigo?

Tremendamente. Algunos llevan 30 años, otros 20. La realidad de monte vecinal y en man común se empieza a ver ahora, está bien ordenado, el pino en su sitio, el castaño en otro, el carballo en otro. Mientras estuvo en manos del Icona y de los concellos era un desastre, un absoluto abandono, no había gestión de ningún tipo, solo se usaba para cortar madera. Hicimos un trabajo inmenso, me gustaría que se valorase más. Otra cosa que se critica es que algunas comunidades tengan mucho dinero, pero eso no es por la producción del monte, es a consecuencia de perderlo en expropiaciones para cosas que se desarrollaron en la ciudad. Ellos defendieron lo suyo.

¿Necesitan más apoyo de la administración?

Estábamos a punto de firmar un convenio con la Xunta, pero cuando empezamos con el plan de empleo del Concello se olvidaron de nosotros. Es una lástima, hacía falta.

¿Y el veto a las barbacoas?

En parques forestales de Vigo y Santiago de mas de 20.000 metros cuadrados, con agua, pistas de acceso y desbroces se podrían autorizar. Son sitios habilitados. Es un error.n