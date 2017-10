Mil universitarios en la Feria de Empleo

Más de mil estudiantes y titulados universitarios participaron en la Feria Internacional de Empleo (Finde.U) que se celebró estos días en Ifevi y que organizaron de forma conjunta las universidades de Vigo, Oporto y Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD) con la participación de 60 empresas e instituciones. Era la segunda edición de un evento que tiene una doble sede, primero en Oporto y a continuación en Vigo. Es la primera cita de los alumnos cara a cara con el mercado laboral. No se trata solo de conocer a las empresas o de presentarse como candidatos a sus ofertas de trabajo y prácticas, la feria va mucho más allá porque tiene una vertiente formativa, según explica la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Vigo, Dolores González. Los talleres, sesiones y presentaciones del Talent at Work que organizan las empresas tuvieron un lleno absoluto los dos días. Las empresas valoran la preparación técnica que reciben los alumnos en la Universidad, pero valoran también otras competencias como trabajar en equipo, saber comunicar, hacer un currículum, preparar una entrevista de trabajo. Todo esto lo aprendieron ayer con los responsables de recursos humanos de las empresas, con los que tuvieron un contacto directo.

La feria fue clausurada ayer por la tarde con la participación del rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el director xeral de Orientación e Promoción Laboral, José Alfonso Marnotes, junto con Alberto Baptista, prorector para los Projectos Estructurantes de la Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro y Manuel Fontes de Carvalho, Relações Estudantis, Dimensão Social do Apoio aos Estudantes e Empregabilidade da Universidade do Porto. En esta última ciudad lusa, la Finde.U contó conla participación de 1.300 estudiantes durante los días 17 y 18 de este mes.

Para la entrega de currículos se empleó, como ya había sucedido en laedición de 2016, el sistema digital Beamian Digital You que permite, al finalizar el evento, contar con una base de datos con todos los visitantes a cada stand.

En la feria participaron empresas punteras del sector tecnológico, pero también de la automoción del ámbito jurídico, comercial, entre otros.