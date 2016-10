La memoria del ‘El Gringo’ acompaña a los refugiados

Modesta, pero cargada de fuerza. Así es la exposición “Idomeni. Campo de Refugiados”, que Miguel Núñez muestra en Aula D, en el patio de Ourense, 4. Alrededor de veinte imágenes en pequeño y mediano formato se enfrentan al espectador desde un fondo neutro, destacando la cruda realidad que retrata en el asentamiento de sirios, ya desmantelado, en Macedonia, a las puertas de Europa. “Fotografié lo que me encontré; no me interesaba captar el momento dramático, para eso ya están los medios de comunicación”. Con esta contundencia, Núñez presenta su pequeña selección. Rehusa cualquier tipo de protagonismo. Quiere que el foco esté en ellos, en los refugiados.

“Muestro niños, porque soy padre y me reconcome por dentro ver la situación en la que están; creo que cada uno debe hacer algo para concienciar a la sociedad de lo que sucede, algo tan grave como lo que hicieron los nazis con los judíos; y yo lo único que sé es fotografiar”. En sus fotos hay niños jugando con una cometa hecha con una bolsa de plástico, hogueras en la noche y la presencia obsesiva de las vías del tren que van hacia la libertad. Los refugiados sirios, con los que el fotógrafo convivió una semana en abril de este año, son como sus “Náufragos invisibles”: Al igual que los ‘sin techo’ vigueses, encabezados por el ya desaparecido ‘Gringo’, no tienen casa y están olvidados. Así, se completa con una instalación con retratos de los desamparados locales, una serie en la que trabaja desde hace años.