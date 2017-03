Una mejora para Vigo, insuficiente sin salida sur, dice el Eixo

La apertura del tramo Viana-Valença y la mejora por parte del Gobierno español del tramo desde Tui a Guillarei serán dos acciones que mejorarán de forma notable la comunicación ferroviaria entre Vigo y Oporto, pero insuficientes: la única solución pasa por construir la salida sur de Vigo, con un tramo nuevo. Así lo señaló el secretario general del Eixo Atlántico, Xoan Vázquez Mao, quien participó en el acto de Valença, al término del cual manifestó a los medios que la Administración lusa está "cumpliendo absolutamente todos los compromisos" sobre modernización de su red ferroviaria "en los plazos previstos".

Vázquez Mao considera que la electrificación del tramo Guillarei-Tui, aunque reducirá la duración del viaje hasta Oporto, "no llega".

Mao insistió como en otras ocasiones en que la alternativa definitiva" pasa por la salida sur de Vigo, para poder tener un tren alfa pendular, versión portuguesa, o Avant, versión española, que pueda comunicar A Coruña con Lisboa, esto es, todos los puertos de la fachada atlántica. La CEP y el Parlamento de Galicia, entre otras organizaciones, han apoyado de forma expresa dicha variante. También esta semana lo hizo la conselleira de Infraestructuras.

Vázquez Mao apeló a que la Xunta "nos eche una mano" poniendo entre sus prioridades la salida sur de Vigo, un proyecto que ha cuantificado en unos 450 millones de euros, que "en términos de presupuesto del Estado no es mucho dinero" y que supondría acabar con el paso a nivel de Porriño y la construcción de un tramo nuevo de 30 kilómetros desde Vigo a la frontera. La estación viguesa sería pasante y única para los trenes desde Coruña a Lisboa. La vía de Guixar sería un metrotrén de cercanías con Porriño y Redondela.

A su juicio, "la dicotomía no es norte-sur, Vigo-Coruña, Vigo-Oporto-Lisboa, sino entre Atlántico y Mediterráneo. Solo uniendo todos los puertos del Atlántico podremos competir con el Mediterráneo, que es muchísimo más competitivo", ha aseverado.

El secretario general del Eixo Atlántico cree "absolutamente falso" el discurso de deslocalización hacia Portugal de industrias gallegas o de inversiones que podrían recalar en esta comunidad autónoma, advertido tanto por sindicatos como por organizaciones patronales e incluso formaciones políticas, ante el temor de que precios más baratos lleven a firmas a instalarse al otro lado del Miño. En este sentido, el secretario del Eixo Atlántico de municipios destacó que Portugal lo que plantea es "aprovecharse de la fabricación de coches en Vigo" y buscar "cooperación, líneas que permitan trabajar juntos, ser más competitivos".