Medicina abre el curso en Vigo

101 alumnos de sexto curso de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela eligieron el área sanitaria de Vigo para completar la formación práctica del último año de carrera. Son 71 mujeres y 30 hombres, y representan más del doble de alumnos que el año pasado, cuando Vigo había recibido a unos 50 alumnos de la Facultad de Medicina. La docencia clínica será impartida a partir de este curso por 23 profesores asociados, 9 de los cuales serán contratados en las próximas semanas gracias al convenio firmado por la Consellería de Sanidade y la Universidad de Santiago. A ellos se suman un total de 338 colaboradores docentes.

Los directivos del área sanitaria y el coordinador de docencia de grado, José Ramón Fernández Lorenzo, acompañados de jefes de servicio y coordinadores de docencia dieron ayer la bienvenida a estos alumnos en el salón de actos del Cunqueiro. Los estudiantes recibieron la primera “guía de acogida” que se elabora en el Complejo Vigués, con la información sobre los horarios, profesores, rotaciones, guardias y los datos que necesitan para el curso. Este año hay unos 360 alumnos en sexto curso de Medicina de la USC, una cifra superior a la de años anteriores.

El gerente, Félix Rubial, agradeció su decisión de escoger Vigo y recordó que la formación práctica es “un proceso activo” que requiere el compromiso de los alumnos. Añadió que el área viguesa cuenta con “profesionales excelentes, con mucha experiencia y pericia clínica”, les aseguró que también aprenderán mucho de la Enfermería y de los residentes, y que ellos mismos son un estímulo para los profesionales. Les pidió que apliquen “humanismo y empatía” con los pacientes, y dijo que la Medicina trata de curar y de cuidar, pero que no siempre lo consigue y también es necesario confortar.

Terminado el acto, Fernández Lorenzo explicó, a preguntas de los periodistas, que los alumnos eligen un área sanitaria en función no solo de la calidad asistencial sino que se preocupan también de que exista una formación estructurada y de saber que les van a hacer caso, que se van a preocupar de ellos y de que no está masificado, además de las motivaciones personales y de proximidad. n