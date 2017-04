Medianeras, nuevo atractivo artístico

nnn El potencial artístico de la ciudad continúa aumentando. Con la reciente aportación de los graffitis, los itinerarios guiados se han enriquecido, tal y como señaló ayer Ramón Ilarri, miembro del Voluntariado Cultural del Concello responsables de las cuatro Rutas de Medianeras: “Estas obras han contribuido a dar una luz diferente a la ciudad y revalorizar zonas que antes estaban deprimidas; estos recorridos pretenden dar a conocer estos nuevos elementos del arte urbano, pero también aprovechar para conocer otros atractivos”.

La comitiva salió desde la intervención escultórica a base de litografías de Colmeiro que se encuentra en la calle a la que da nombre el artista y que sirvió para conocer parte de su vida y obra. Continuaron por Zaragoza hasta el patio interior que desemboca en Regueiro. Allí, como en un museo al aire libre, se concentran creaciones de distintos graffiteros. El vigués Powone (Antonio Bárbara) es el más prolífico. Entre su obra destaca la vista aérea de las Cíes y la reproducción de la calle Urzaiz, fotografiada por Pacheco. Gonzalo Alonso firma otra de las recreaciones, un patio andaluz para dar luz a otro patio, en este caso comunitario. En una calle próxima, Don Quijote, en las escaleras que unen Camelias y Romil, se muestra una creación de otro vigués, Pelucas. “Prefiero no entrar en una crítica artística, me limito a dar algunos datos sobre el autor, cuando se saben”, indicó Ilarri.

De regreso pasaron por la Praza da Independencia, donde se pararon en la escultura de Gonzalo Pola, finalizada por Juan Adsuara; por la de Xoán Piñeiro y su busto que preside el espacio, para acabar en la Praza de América y la “Porta do Atlántico”, de Silverio Rivas. Por el camino también hablaron de los lugares de interés que quedaban en las inmediaciones como la iglesia do Carmen y la escultura que la corona “obra de un maestro cantero vigués, Raúl Comesaña, que continuó su formación en Madrid”, apuntó el guía. “Hay muchos vigueses que desconocen por qué una calle lleva el nombre de López Mora; en el recorrido al siguiente punto, les expliqué que era un político liberal, director de comunicaciones en Madrid, que facilitó el presupuesto para construir la Gran Vía de Vigo”, aseguró Ilarri, para quien lo importante de estas salidas es que los residentes conozcan su ciudad y aprendan a valorarla.n