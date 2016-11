Mato pide urgencia para regular el acceso a la universidad

n n n El rector de la Universidad de Vigo y presidente de CRUE-Secretarías Generales, Salustiano Mato de la Iglesia, pidió "urgencia" al nuevo ministro de Educación para que se regule la prueba de acceso a la universidad y espera que el nuevo titular de la cartera, si no hay continuidad, siga la estela Íñigo Méndez de Vigo. Estas declaraciones fueron hechas antes de conocerse la nueva composición del Gobierno, cuando Mato de la participaba en la Comisión Sectorial de Secretarías Generales de CRUE en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid.

El rector pidió "urgencia" y "prisa" para que se regule la prueba de acceso a la universidad con el fin de eliminar "incertidumbres e interrogantes" a los alumnos que cursan segundo curso de Bachillerato y a sus familias, aunque aclaró que será como la del año anterior, adaptada al currículo y para ordenar la entrada a la universidad, "no de eliminación".

Salustiano Mato destacó el talante "enormemente dialogante" de Íñigo Méndez de Vigo frente al de su antecesor, José Ignacio Wert, porque les escuchó después de una situación que calificó de "muy desesperada" cuando con su antecesor "no había diálogo".

Recordado que Méndez de Vigo, "dentro de las dificultades de una ley y un procedimiento que no gusta", "recogió el guante" lanzado por los rectores, aunque con un Gobierno en funciones no se podía modificar la ley ni establecer moratorias, aunque sí aceptó poner en marcha los criterios que decían las universidades mediante una orden y un decreto en el que se trabaja. A este respecto señaló que lo que se hace es que la prueba de acceso a la universidad del próximo año sea "lo más parecida" a la anterior, que es lo que, a su juicio, "corresponde para eliminar incertidumbres e interrogantes a los alumnos que están en segundo de Bachillerato y sus familias".

Por eso ha reclamado "urgencia" y esperan que se confirme al ministro en su cargo o el nuevo titular de la cartera siga la "estela" del actual para que "cuanto antes", ya que todo está "preparado" para que sea así, se aclare esta cuestión. Además, incidió en el hecho de que se haya anunciado que la prueba no sea obligatoria, lo que supone una mayor facilidad al no ser "tanta avalancha" de estudiantes los que la realicen, lo que sería de gran complejidad.

El rector aclaró también que las universidades ya han estudiado cómo hacer esta prueba, "lo bueno" es que el ministro entró en "diálogo" y hubo "acuerdo" para ponerlo en marcha, pero ha reiterado que hay "prisa" para que los chavales puedan saber cómo será la prueba concretamente.