“Lo que más frena es el miedo. Los jefes no son de piedra”

¿Por qué ha abierto una nueva línea para las empresas con talleres centrados en el miedo?

Porque he detectado que lo que más nos frena es el miedo, la falta de motivación y la falta de actitud. No es ninguna píldora mágica, pero si gestionamos el miedo logramos mantener la motivación en su sitio y eso permite ver cosas, como nuevas oportunidades de negocio, mercados o gente que nos puede ayudar.



¿Quién demanda esta formación?

Los directivos y departamentos de recursos humanos. Los directivos llevan la píldora que luego se va contagiando entre los empleados.



¿Cómo se detecta que hay esta situación en una empresa?

Hay mal ambiente, baja productividad o los directivos empiezan a estar agotados y no logran generar ideas o recursos nuevos.



¿Cómo se enfrenta todo eso?

Lo hacemos a través de dinámicas de juego que se crean para esos equipos, no son de manual. Dependiendo del equipo, de la empresa y del sector se crean.



Este tipo de talleres será habitual en grandes empresas pero ¿y las pymes?

Lo adaptas a cada sector y a cada empresa. En Galicia presumimos de pymes y creo que son las que se merecen más apoyo. Mantener la motivación en el tiempo es complicado pero si tenemos herramientas es más fácil automotivarte y motivar a tu equipo.



¿Qué beneficios tiene para la empresa este tipo de formación?

Tener a un personal motivado. Porque la automotivación permite darte cuenta de nuevas posibilidades y sacar fuerzas para esas circunstancias adversas.



¿Cómo llega a este tipo de formación?

Por experiencia. Vengo del mundo de la publicidad y del marketing y he vivido esas situaciones. La empresa necesita más mimo, los directivos no son de piedra, los jefes no son de piedra. Sufren y tienen malos momentos y trabajando con ellos me he dado cuenta que hemos dejado un poco de lado el concepto de persona.