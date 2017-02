Margallo: "La globalización da el miedo que trae populismo"

nnn Fiel a sí mismo, el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo explicó ayer al Círculo de Empresarios sus ideas sobre asuntos como la globalización, la llegada de Trump, el Brexit, Cataluña o Gibraltar. No sé saltó el guión y resumió su pensamiento de forma orteguiana, insistiendo en que gran parte de lo que ocurre se debe al miedo de la gente a las consecuencias de la globalización, que en su opinión es "el gran fenómeno" que explica "el auge de los populismos" y de los resultados electorales "inesperados".

GLOBALIZACIÓN: "La gente teme a que la globalización se salde con una pérdida de puestos de trabajo, una erosión de los salarios o con un ataque a identidades centenarias. Y culpa de ello a la emigración y a los acuerdos de libre comercio y responsabiliza de estas políticas a las elites, lo que provoca una crisis de representación que crea fenómenos muy llamativos políticos, como en Austria o Italia, con partidos no tradicionales.

AJUSTES: "Los ajustes para salir de la crisis han producido desigualdades importantes en la población y un déficit de futuro erosionado la confianza en las elites tradicionales" o la casta, en la terminología de Podemos. El resultado es un momento de incertidumbre que provoca que los acontecimientos sorprendan a prácticamente todo el mundo".

INCÓGNITAS: "Nadie esperaba ni el Brexit, ni la reacción al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC o el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Y habrá sorpresas en las elecciones en Francia o los Países Bajos. España tiene un mapa político muy frágil" a excepción del PP y Ciudadanos, que ya han celebrado congresos que se han saldado con paz interna. Podemos ha dejado las espadas en alto, mientras que en el PSOE se está debatiendo entre candidaturas presentadas y no presentadas y que también denotan incertidumbre".

CATALUÑA: "Este año se producirá una exacerbación del movimiento separatista en Cataluña, lo cual arroja serias incógnitas sobre lo que va a ocurrir".

TRUMP: "Las relaciones con Estados Unidos estaban rotas cuando llegamos al Gobierno. Estados Unidos mantiene sus dos bases, que pensó en retirar, y las relaciones económicas y culturales, que son muy importantes. España es interlocutor con América Latina, países árabes y el Norte de África y seguirá siéndolo"

BREXIT: "Las aspiraciones del Reino Unido están orientadas más que a ser como Noruega a lograr un acuerdo muy parecido al que acaba de firmar la UE con Canadá. Este convenio de libre comercio incluye exención arancelaria para el 90% de los productos".

"Gibraltar tendrá que aceptar la co-soberanía"

n n n García-Margallo mantiene que la co-soberanía en Gibraltar, propuesta por España, es "una opción que a los gibraltareños les conviene" para hacer frente a las consecuencias del "Brexit". Así, vaticina que cuando estos ciudadanos "vean que el paraguas europeo no les cubre, empezarán a pensar que tienen que tener otro" y "el único paraguas que está a mano es el que ofrecemos nosotros". Al margen de la co-soberanía "durante un periodo de tiempo a determinar", España aboga por un estatuto personal que permita a los gibraltareños tener la doble nacionalidad, además de un estatuto de autonomía y un régimen económico especial. Una vez el Reino Unido notifique su salida de la Unión Europea, "a finales de marzo", quedará "claro" que en las negociaciones no se "amparará a Gibraltar" por tratarse de una colonia, atendiendo así a la jurisprudencia europea, por lo que el Peñón deberá buscar fórmulas para "seguir comerciando en el mercado interior y conservar el nivel de riqueza", ha añadido.

La "única" opción "es que un país miembro lleve sus relaciones exteriores", una función que solo puede corresponder a España, según el exministro.

RESIDENTES BRITÁNICOS

Ha preconizado, además, "hacer con cierta rapidez un acuerdo para que los residentes y turistas británicos reciban prestaciones sanitarias" en España "con reembolso inmediato por parte del Tesoro británico". También ha instado al Gobierno a estudiar "cómo aprovechamos la oportunidad del Brexit para algunas cosas", entre ellas, atraer a España, por ejemplo, la sede de la Autoridad Bancaria Europea. n