En Marea alude a la lucha del naval para ganar las elecciones

En Marea celebró ayer en Vigo su último gran acto de campaña para las elecciones autonómicas, en el que aludió al espíritu de lucha del naval de la ciudad como base del movimiento municipal político. Luis Villares, candidato a la Xunta (por la provincia de Lugo), citó una canción de Os Resentidos como primer recuerda de una ciudad cuya lucha "lucha fraterna" traspasó las fronteras de Vigo .

Al acto electoral asistieron Eva Solla, enfermera viguesa tercera en la lista por la provincia; Carmen Santos, cabeza de lista por la provincia; Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña; Xosé Manuel Beiras, miembro de AGE y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.

Los discursos de los candidatos estuvieron cargados de referencias a la corrupción del PP y la financiación ilegal de las campañas electorales. También sobre la "inefizaz gestión", según Villares, del gobierno de Feijóo en los últimos siete años. Carmen Santos citó la falta de material con la que se encuentran las enfermeras del hosital Álvaro Cunqueiro, sobre el que Eva Solla aseguró que Luis Villares "recuperará para la ciudadanía cuando sea presidente de la Xunta".

Xulio Ferreiro reivindicó el hermanamiento de Vigo y A Coruña y no promover luchas "entre los parados, las amas de casa, los obreros" de una ciudad y la otra, y llamó en repetidas ocasiones a votar a En Marea para lograr objetivos sociales.

El histórico lider nacionalista Xosé Manuel Beiras apuntó a que los problemas históricos de Galicia necesitan no solo de la fuerza en la Xunta sino también de la promoción de alianzas con partidos nacionales, para aludir después a Pablo Iglesias, presente en el acto.

Villares se reiteró en sus críticas al actual presidente, a quien se refirió como "Atila Núñez Feijóo", y censuró que éste lamente que la corrupción le haya costado tres millones de votos al PP. "Pocos me parecen", continuó el candidato de En Marea, que se preguntó "adónde han ido" los millones de euros de la corrupción mientras el Gobierno afirma que "no hay dinero para la sanidad o para la educación".

Pablo Iglesias pide "politizar el dolor" como base del cambio

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se dirigió ayer a la ciudad para aseverar que la primera traducción del 15M fue la entrada de AGE en el Parlamento de Galicia. Iglesias consideró que los principal era usar un lenguaje nuevo, de militantes que vieron que lo "fundamental era politizar el dolor", hablar "de los desahucios y de la industria que se destruye".

El líder morado se refirió de forma sutil a la relación de Feijóo con Marcial Dorado para concluir que "Galicia no se merece un presidente como Feijoo", y que hay elegir entre "uno para las élites y otro para las mayorías sociales".

La política nacional también sonó durante el discurso de Iglesias, que aseguró que el discurso de Albert Rivera (Ciudadanos) suena a reaccionario mientras que el de En Marea suena a cambio. Lamentó el bloqueo del PSOE a un "gobierno de progreso" y concluyó con que "si algunos quieren que se repitan las elecciones hasta que salga el resultlado que ellos quieren, solo tienen que decirlo".

Pablo Iglesias pidió no olvidar el espíritu del 15M, del día en que "la gente dejó de confiar en los partidos tradicionales", para manifestarse ante la desaparición de clase media "que era desahuciada". Recordó que "llegamos aquí siendo distinto, hablando claro, y eso es lo que nos diferencia de los demás".n