La marcha contra la leucemia reúne a cerca de 800 personas

La marcha se la conoce como “700 camisetas contra la leucemia”, pero en esta edición se llegaron a superar este número de dorsales, con un total de 770 inscritos. “Mi valoración no puede ser más positiva, ya que hace dos años esta cifra no superaba los 200”. Quien así habla es David Gil, promotor de esta iniciativa, que se iniciaba en 2009 y a la que dedicaba sus últimos meses de vida su hermano, Francisco Gil, del que ahora se toma su nombre para la Asociación Frangil contra la leucemia”. El objetivo, según destacaba ayer a este diario su patrocinador, es visibilizar el problema de la leucemia y conseguir que aumenten las donaciones de médula ósea, imprescindibles para tratar de curar esta enfermedad. “Queremos mostrar que caminamos por alguien que físicamente existe y que las donaciones, que son universales, benefician siempre a alguien”, explicaba emocionado.

La marcha partía sobre las 9 de la mañana desde la explanada del Centro Comercial A Laxe. Por delante quedaban 35 kilómetros de recorrido, que en buena parte transcurría por el Camino de Santiago pola Costa y que tenía como final la Praza da Peregrina de Pontevedra, donde se instalaron carpas atendidas por voluntarios en fisioterapia que ofrecieron masajes en pies y piernas para aliviar el cansancio de la jornada.

En la marcha participaron personas de todas las edades, desde niños de 10 años hasta mayores de 70, y de toda condición física, ya que también estuvo el proyecto DisCamiño. Los que no pudieron completar el recorrido no dudaron en desplazarse con otros medios a Pontevedra para arropar a los que sí finalizaron, algunos tras más de 6 horas de marcha. La prueba supuso un gran esfuerzo de logística, que se salvó gracias a la participación de casas comerciales y de los servicios de Protección Civil y Policía Local de los concello de Vigo, Redondela y Pontevedra.