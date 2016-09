La máquina perdió el sistema de tracción y se torció sobre el eje

A las cinco de la madrugada de ayer, los vehículos de bomberos de Baixo Miño y Vigo salían rumbo a sus bases después de haber pasado casi veinticuatro horas en el lugar del accidente del tren descarrilado en Porriño. "La mayor presión era buscar a las víctimas", explica el sargento Marcos Araújo, que además recuerda que "hasta que no levantamos la maquina, no tuvimos la seguridad de que no hubiera alguien". El trabajo que llevaron a cabo fue "complicado" desde un primer momento dada la situación de inestabilidad de la máquina y que "se había torcido sobre sí misma y se prensó, creando un compartimento muy pequeño en el que quedó atrapado el maquinista", explica. También el responsable del equipo de bomberos de Vigo comenta que la excarcelación del conductor de la composición fue "muy difícil, tanto localizarlo como rescatar el cuerpo", algo que lograron después de cuatro horas.

Los otros dos fallecidos en el mismo lugar del accidente -el cuarto murió en el hospital- salieron despedidos y alcanzados por el sistema de tracción de la locomotora, que se desprendió en el accidente. El golpe también plegó las seis primeras filas de asientos, que prácticamente desaparecieron.

Para evitar males mayores, los bomberos tuvieron que estabilizar la máquina, que se encontraba inestable y corría peligro de deslizarse, creando mayores problemas. Además, hicieron otro tanto con una de las columnas de la catenaria que había quedado sin apoyo tras el accidente y crearon una línea de espuma ante la existencia de un vertido "que no sabíamos lo que era". Todo un trabajo contra reloj que precedió al rescate de los heridos, que fueron trasladados a la estación. n