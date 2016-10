“Mami”, la perra pionera en la terapia canina, se retira

nnn Mami ya tiene un hogar. La familia de Josefa Núñez se hará cargo de una de las pioneras en el programa de terapia con perros, puesto en marcha por el Concello de Vigo, en colaboración con Ramalladas. “Es una perra muy obediente, limpia y buena, que ya tiene siete años y que merece una ‘jubilación”, apunta el director del centro, Juan Freire. “Mami” fue una perra maltratada por sus dueños, recogida por la Protectora y por su docilidad incorporada al programa educacional. Después de años de servicio, se retirará en la casa de Josefa Núñez, donde seguirá ejerciendo su labor terapéutica, tal y como explica José Antonio Sánchez: “Mis padres son mayores y con ellos vive el tío Alvarito, que padece síndrome de Down; además vamos habitualmente mi hermana y yo con los niños”. Conocedor del sistema de trabajo de Ramalladas, Sánchez se acercó para interesarse en adoptar un can: “Siempre acogimos perros abandonados, el último pasó con nosotros 17 años, por lo que nos costó bastante superar su pérdida”, confiesa.

La situación de casa y las condiciones que ofrece favorecieron que la familia de As Neves se quedase con “Mami”: “Tenía muchos pretendientes entre los que ya habían trabajado con ella”. Ayer, una emocionada Josefa, acompañada por su hijo, recogía “Mami”.n