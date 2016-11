M Clan condiciona su concierto en Vigo a la venta de entradas

nnn “Comenzamos una gira muy ambiciosa, con un espectáculo técnico importante con proyecciones y necesitamos que las salas estén llenas para poder montarlo”. Así de sincero fue ayer Ricardo Ruipérez, guitarrista de M Clan, grupo que tiene previsto un concierto en el Auditorio de Beiramar, el viernes 11, aún cansado tras su regreso de Argentina. Con entradas que oscilan entre los 30 y los 41,22 euros, aún no alcanzaron la mitad del aforo.

Vigo es la segunda fecha prevista en la gira de presentación del nuevo disco “Delta”, que comenzará mañana en Granada. “Este es un disco diferente, muy importante en nuestra trayectoria, que nos lleva a una nueva etapa”, apuntó Ruipérez, en declaraciones a este medio. El guitarrista calificó su sonido como American Music, de ahí que fueran a buscar la esencia a Nashville, localidad donde lo grabaron. Contaron con la colaboración de los baterías Bryan Owings y Derek Mixon; el pedal steel de Al Perkins; las guitarras de Will Kimbrough y John Jackson; las cuerdas de Chris Carmichael; y el bajo y bajo la producción de Brad Jones. Ilusionados con la posibilidad de venir a tocar a Vigo, asegura que les encanta Galicia, “siempre es genial, tenemos muchos amigos e incluso familia en Ponteareas; espero realmente que podamos tocar; si no es esta vez, lo intentaremos en verano de nuevo”.

Los integrantes de M Clan acaban de llegar de su gira por Argentina, con el jet lag aún activo. “Estamos muy contentos del recibimiento que tuvimos, cada vez va creciendo más el número de seguidores; actuamos en Rosario y ya conocían las canciones; por fin empezamos a recoger los frutos tras varias giras por el país”, apunta.

“Delta” es el noveno disco de la trayectoria musical de M Clan que empezó en 1995 con “Un buen momento”.n