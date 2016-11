Lucía Molares renuncia a ser candidata ante Elena Muñoz

Lucía Molares renunció ayer a ser candidata a la presidencia del PP vigués y aceptó integrarse en la candidatura de Elena Muñoz como su vicepresidenta, lo que supone un paso decisivo hacia la victoria de la portavoz municipal popular en el congreso del 17 de diciembre. Si es que se celebra con alternativas: porque Muñoz, portavoz municipal, reconoció que tratará de integrar también a Javier Guerra, ahora única voz discrepante. De momento el duelo a tres quedó reducido a dos. ¿Qué ha cambiado en una semana? Molares presentó el pasado sábado 200 avales para su proyecto como presidenta,pero ayer aseguró que tras un acercamiento a Muñoz y ambas pactaron cuatro puntos en el "nuevo " PP vigués: transparencia, participación de los militantes y un partido más fuerte y abierto. Justamente en estos días se ha confirmado que Lucía Molare seguirá en Madrid como directora de la sociedad del suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento.

Tras el acuerdo-expréss, ambas comparecieron en público en la sede del PP vigués, aunque fuente de la candidatura de Molares aseguraron que había otras condiciones que Muñoz tendría que cumplir y que en caso de no hacerlo se rompería el acuerdo. Una de ellas, que Miguel Fidalgo, concejal y senador y actual secretario, no podría seguir en puestos visibles de la dirección, como tampoco Chema Figueroa, aunque este aspecto se da por garantizado.

En cuanto a las explicaciones ofrecidas ayer, Lucía Molares insistió en que había alcanzado un proyecto común basado en esos cuatro ejes (renovación, reestructuración, participación y transparencia). "Es básico que se dé un cambio, una renovación, que se motive más a los militantes para que participen en la vida del partido, y que sea una formación abierta a la sociedad, en la que se escuchen todas las opiniones". Y añadió que "el proyecto sigue abierto a todos aquellos que se quieran sumar". En ese proceso de reflexión sobre el futuro PP de la ciudad, "es más importante el proyecto, el partido, que los personalismos". "Prefiero aportar, para que el PP sea más fuerte, a ser la presidenta. Todos tenemos que ser generosos", dijo. Sobre Javier Guerra, Molares indicó que, pese a compartir opiniones se le hace "complicado" apoyar su proyecto.

Molares cuestionó la conveniencia de que el PP de Vigo tenga un presidente "que no esté constantemente", y que quiera presidirlo "con un equipo amplio, pero independiente del grupo municipal". "Eso puede ser un handicap", dijo.

Por su parte, Elena Muñoz confirmó que Molares será vicepresidenta y reiteró su ánimo de hacer "un partido más fuerte" y ofreció su "mano tendida" para "dialogar y encontrar puntos comunes" con el equipo de Javier Guerra a quien tiene "afecto personal".