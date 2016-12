Louzán solicita baja temporal de su militancia en el PP

El ex presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, se ha declarado inocente de cohecho y se ha considerado víctima de "escarnio" después de que el juzgado de instrucción número dos de Cambados acordase abrir juicio oral contra él, su mujer y un ex diputado del PP. No obstante, Louzán decidió apartarse del PP y solicitó y logró la suspensión temporal de militancia hasta que no se resuelva su situación judicial. En un comunicado escueto, el PP agradeció "su disposición" y reiteró "su respeto absoluto por la presunción de inocencia". Era un comunicado que se esperaba desde que horas ante el presidente de la Xunta y del PP deG, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba que era evidente que Louzán tenía que tomar una decisión tras haber sido procesado. "Espero que la confirme en las próximas horas, que nos comunique exactamente esta nueva situación procesal en la que se encuentra y las consecuencias políticas que conlleva", afirmaba el líder del PP gallego antes del comunicado. En cuanto a si debería dimitir como responsable del fútbol gallego aseguró Feijóo que él no forma parte de ese órgano y que deberían ser los directivos los que opinasen.

Por la mañana, Rafael Louzán convocó a la prensa para hablar sobre este caso, vinculado a los supuestos sobrecostes cobrados en los alquileres de tres bajos comerciales en el polígono de Navia, en Vigo, y criticó las "formas", puesto que se enteró de esta decisión por la prensa, y se preguntó en una conferencia ante los medios de comunicación celebrada en Santiago si "queremos justicia o ajusticiar" a Rafael Louzán en una causa sin acusación popular y en la que ha criticado la postura del Ministerio Fiscal, que debería regirse por "pruebas fehacientes, documentales, y no por otro tipo de cosas".

El presidente de la Federación Gallega de Fútbol -no prevé dimitir, advirtió- recurrió a un símil deportivo para apuntar que este es un "partido de doble vuelta" en el que no hay vencedor, ni ganador, puesto que es la ida y en ella se ha visto que irregularidad "ninguna", algo que cree que se clarificará "de manera incluso más rotunda" con la celebración de esta vista.

Se me quiere "juzgar por ser quien fui", aunque "no estamos delante de un caso que se derive de mi gestión pública", y se mostró "plenamente convencido" de la legalidad de todas las actuaciones, además de que todos los testimonios "sin excepción" han sido exculpatorios, de manera que lamenta el hecho de "usar a una persona como escarnio" por una acción dentro del ámbito privado. Se ve como blanco de una "pena de telediario", fruto de una denuncia anónima para "ensombrecer" su gestión, y se siente inmerso en una "secuencia casi de película", motivo por el que le gustaría conocer "qué interés hay en este tipo de proceder". No obstante, está "muy tranquilo, absolutamente, no puede ser de otro modo si de verdad hay justicia".