López Veiga vigilará que la estiba rinda como mínimo al 50% en la huelga

n n nEl presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, advirtió ayer de que velará por el cumplimiento de los servicios mínimos en la eventual huelga de estibadores convocada a partir del 6 de marzo, así como que no aceptará "desmanes". Recordó, en declaraciones a los medios, que los servicios mínimos deberán ser del 50 % de rendimiento, no de efectivos que trabajen mientras dure la huelga, que respeta "como un derecho de los trabajadores".

La situación que atraviesa el sector se saldó con problemas -se rallaron vehículos- en Tarragona, por lo que avisó que "lo que no se va a tolerar de ninguna manera es un desmán". Por ello señaló que "si alguien es detenido, yo nunca retiraré una demanda, que nadie lo sueñe. Aquí se cumple la ley estrictamente, y la ley no cubre los actos vandálicos. No tengo noticias de que se vayan a hacer, pero por si acaso", advirtió el presidente de la terminal viguesa.

Sobre el fondo de la convocatoria de la huelga, el decreto-ley de reforma del sector, López Veiga ha significado que el Gobierno "no tiene alternativa" más allá que acatar la sentencia de la UE que "dice que hay que introducir competencia", sobre la que tiró de refranero para decir que "es buena, pero fastidia". López Veiga señaló que el objetivo del Gobierno no es precarizar la estiba. "Cuando hay un monopolio, aunque sea de trabajo, se alzan los precios", señaló el presidente del Puerto, "por lo que al liberalizarlo es lógico que baje".

Por ello tachó de "disparate" que partidos políticos como PSOE o Ciudadanos "digan que no hay que cumplir una sentencia de la UE. Es inconcebible", y añadió que estas formaciones "no pueden decir que hay otra solución porque no la hay, el Gobierno no tiene flexibilidad". Sobre esto recordó que el Ejecutivo intentó negociar con Bruselas el establecimiento de un registro de personal, sin éxito.

En caso de no acatar la sentencia europea "el resto de los ciudadanos vamos a pagar unas multas para que unos señores cobren unos sueldos desproporcionados". Y señaló que no es "de recibo" que en Marín los costes sean la mitad que en Vigo "y los estibadores viven dignamente".

López Veiga también se dirigió a los sindicatos para pedirles que le "explicasen" qué puntos del decreto-ley van más allá de la sentencia europea que obliga a liberalizar la estiba española.

Respecto al expediente abierto por Competencia contra empresas y sindicatos del puerto de Vigo, señaló que "eso de decir que hay que buscar la paz social al precio de incumplir la ley es la antidemocracia. Eso no funciona".

Enrique López Veiga recordó que por ley, las autoridades, sobre todo las portuarias, "tenemos una encomienda de velar por la libre competencia". n