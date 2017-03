López Veiga apela al sentido común en el conflicto de la estiba

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha apelado al “sentido común” en el caso del conflicto abierto por la reforma del modelo de estiba, que se traslada esta semana desde la negociación colectiva al Congreso.

De hecho, allí está previsto que se someta a votación este jueves la convalidación del real decreto ley, aunque el Gobierno no descarta retrasar la fecha para propiciar un acuerdo y, en opinión de López Veiga, es España el país que “no tiene margen”.

“No puede un colectivo tan minoritario tener semejante poder”, señaló ayer en declaraciones a Efe, y pidió “usar el sentido común” porque el Gobierno, y los partidos políticos con representación, tienen que ser enérgicos “en la defensa de lo que es los intereses generales”. Su idea es que esta situación “no debería enquistarse”.

Los colectivos implicados deberían acostumbrarse a negociar convenios colectivos y “no es porque no se lo hayamos dicho por activa y por pasiva”, con lo cual hizo un llamamiento a la cordura.

A los grupos que no ve serios es a los que concibe como “populistas”, que son a los que “les importa poco” la estabilidad de España.

Los estibadores suspendieron dos de las nueve jornadas de huelga que habían convocado, las de hoy lunes y el miércoles, aunque mantienen la del viernes a la espera de comprobar si la reforma aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de febrero se convalida o no en la Cámara Baja.

Casi todos los grupos parlamentarios han pedido que el real decreto ley no llegue a las Cortes sin que antes se alcance un acuerdo para mantener el empleo de los estibadores. Sin embargo, el Ministerio de Fomento ha advertido de la importancia de convalidar esta reforma para evitar multas que suman ya 21,5 millones de euros y que podrían verse incrementadas con 134.000 euros diarios si no se aprueba la modificación legal reclamada por el Tribunal europeo.

En cualquier caso, el real decreto debería ratificarse antes de un mes como muy tarde el 24 de marzo.Los cambios aprobados por el Gobierno son bien vistos por la comisaria europea de Transporte.