Lolita Flores lleva el teatro al Auditorio de Beiramar

n n n Las tres principales salas de la ciudad, que suman más de 2.600 localidades, proponen un otoño cultural donde dominan el teatro y los conciertos.

Como novedad de la temporada destaca representación de “La asamblea de mujeres” en el Auditorio de Beiramar, un espacio poco habitual al género teatral. La obra, protagonizada por Lolita, Mirian Díaz Aroca o Sergio Pazos, llegará a Vigo el 17 de noviembre. El resto de la oferta de la farándula se concentra en el teatro García Barbón con los primeros títulos de la mano de “El Milagro de los López”, “Los vecinos de arriba” y “Tartufo”. El auditorio municipal sigue siendo una referencia de las compañías gallegas con funciones los viernes y los domingos: “Edipo”, de la Companhia do Chapito; “Moby Dick”, de Teatro Gorakada; “Ale hop”, de Adriadas, O tolleito de Inishmaam; “Al tun tun”, de Teatre Móbil; “Invención”, de Odaiko, “Os vellos non deben namorarse”, “La pequeña Max”, de Arena en los bolsillos; y “Las tres Magas”, el 18 de diciembre.

En esta sala, además, tendrá lugar un concierto, “Luz non luz”, dentro del festival Vertixe Sonora, el 19 de noviembre, y dos sesiones de humor con Yllana, el 11 de diciembre. Las otras propuestas cómicas corresponden a la actuación de Dani Mateo, el 18 de noviembre en Beiramar y Santi Millán, en el teatro García Barbón, al día siguiente.

En cuanto a la oferta musical destaca un mes de noviembre cargado de actuaciones en el Auditorio con Mclan, el día 11; Kase O, el 12, con todo vendido en el hall; God Save the Queen, el 13 y la portuguesa Ana Moura, el 25. En el García Barbón, habrá música para todos los gustos desde Los Sabandeños, el 12 de este mes; pasando por Diego Pacheco, el 17 o Carlos Núñez, el 23 de diciembre.

Los musicales se especializan en el público familiar con “Adán y Eva en Broadway” (6 de noviembre), el Cantajuego (19 de noviembre), “Caperucita Roja” (el 27 de noviembre) o “Blancanieves” (el 23 de diciembre, en el Auditorio, a los que se suma “Tarzán”, el 10 de diciembre en el teatro García Barbón. Como propuesta musical para adultos se encuentra “La reina de la nieves”, el 21 de diciembre en el García Barbón. Finalmente, la magia también tendrá su sitio con Toni Bright y Miguel Lagan, en Beiramar, el 20 de noviembre y el 7 de enero; o en el Barbón, la gala internacional de ilusionismo, el 26 de diciembre o el Jorge Blass, el 3 de enero. Completarán la oferta las sesiones de ballet y música clásica habituales.n