n n n Vigo ha conseguido hacer realidad las previsiones más optimistas y las reservas hoteleras se han confirmado alcanzando por vez primera en su historia una ocupación del 100 por ciento que sólo hace unos años habría resultado una quimera. Es el mejor dato absoluto y la confirmación de que en materia turística Vigo va bien.

El presidente de la asociación de hoteleros de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira, se mostraba ayer satisfecho por que las expectativas se hayan cumplido. En concreto, según los datos que maneja Ahosvi, hoy Jueves Santo resulta imposible conseguir una habituación en Vigo, al haberse logrado el 100 por cien de ocupación. Para mañana, había algunas camas disponibles, pero se esperaba alcanzar al menos un 90 por ciento. El sábado ya volvía a bajar la ocupación hasta un 75-80 por ciento, de todas formas muy bueno.

La Semana Santa en Galicia en general y en Vigo en particular se resume en apenas tres días, del jueves al sábado, en tanto que el resto son en general flojos con "un pequeño goteo" del lunes a miércoles.

"Las expectativas se están cumpliendo y el tiempo está acompañando", explicaba Pereira, quien se queja de que pese a su posición como una de las zonas turísticas más demandadas del país y su clima mejor que el resto de Galicia, las Rías Baixas no logran conseguir un espacio propio. "Lo hemos visto estos días, con las máximas de España en Galicia, donde se nombraba a Ourense y muy de pasada a Vigo".

En lo que no hay duda es que este año está siendo desde el inicio mejor que el pasado y no sólo en Semana Santa. En cuanto al origen de los visitantes durante estas vacaciones, se ha dado la circunstancia de la coincidencia del partido de Celta en Europa Liga, lo que ha valido para que la llegada de unos 600 aficionados belgas del Genk. No obstante, el perfil de la mayoría de turistas en Semana Santa en Vigo es clásico: personas procedentes de otras partes de Galicia, de Madrid y de Portugal, que están alojados por término medio dos noches.

"Aparentemente hemos salido del bache en el que estábamos hace sólo dos o tres años", indicó el presidente de Ahosvi, recordando años como 2012 o 2013, donde el sector tocó fondo, marcando los peores ejercicios de su historia. En apenas cuatro o cinco años se ha dado la vuelta a la situación hasta superar las mejores marcas. "Aun quedan muchos meses y la cosa va mejorando en el turismo se refiere, pero la verdad es que se recupera la actividad y sobre el año anterior, que ya fue bueno, ha mejorado mucho", explica Pereira.

Que los hoteles de Vigo, con una capacidad estimada de 5.000 camas, estén llenos desde los dos a los establecimientos de cinco estrellas supone además de empleo eventual un empuje para toda la hostelería local: terrazas, restaurante y también las Cíes. n