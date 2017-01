Llegó la hora del 'marisco de cortello'

Bembrive ya vibra al ritmo de San Blas. Este año la fiesta gastronómica comenzó el 13 de este mes, momento en el que abrieron sus puertas 32 furanchos con la mejor oferta de lo que ya se conoce como el “marisco de cortello”. Este fin de semana se espera que la parroquia viva el pistoletazo de salida de la romería más popular de todo el área metropolitana. Un ambiente festivo en el que no faltarán las gaitas, los bombos y mucho cocido con reservas de grupos que según explicaban desde A Cova das Meigas “ocupa toda la sala, pese a que este año se ha notado un ligero bajón en relación al año pasado”.

"Esta es la esencia de la fiesta", explica Pancha Lago desde la cocina de "Endulza tu vida", que desde hace cinco años abre durante dos semanas con el fórmula que hace furor durante la segunda quincena de enero y en la que no pueden faltar las tapas caseras -encabezadas por el cocido y los productos de cerdo- el sonido de las gaitas y el buen vino de cosecha propia.

Entre los parroquianos que se sumaron a estos prolegómenos festivos se encontraba el propio alcalde pedáneo, Roberto Ballesteros, que comentaba que se está imponiendo "ir con los amigos y la familia a comer el cocido en las dos semanas anteriores al fin de semana grande, cuando el protagonismo es de las peñas".

En el furancho Do Bombeiro, uno de los veteranos de la fiesta, los calderos echan humo desde primera hora. José Carballo está al frente de este espacio y asegura llevar la fiesta “en la sangre. Nací en esta parroquia y recuerdo el San Blas desde que tengo memoria”. Eso sí, las cosas han cambiado mucho y “ahora todo ha ido a más. Cada año hay más locales y más gente”. En su caso, las especialidades de la casa son la cachucha y tortilla “que hacemos en el momento”.

Esta romería, que se volverá a celebrar el próximo viernes, el 3 de febrero, reunió el pasado año a unas 20.000 personas que abarrotaron las inmediaciones de la iglesia parroquial, situada en el barrio de Mosteiro, siguiendo una tradición que se remonta al siglo XVII.

Grupos de música tradicional, charangas y peñas amenizarán la jornada, que tiene como punto de inflexión la procesión con las imágenes de San Blas y Santiago, a las 12.30 horas. A la tradición furancheira se une la romería tradicional, con la instalación de puestos de pan, rosquillas, miel y otros productos típicos de San Blas, como las boinas. A diferencia del año pasado, en el que las orquestas y grupos de música tuvieron un lugar en el cartel de las fiestas, en esta ocasión el protagonismo musical quedará en manos de los grupos y peñas que acudan hasta la parroquia con su música más “enxebre” para compartir la alegría y la “troula” propia de la fiesta en honor al santo que cura todos los males de garganta.

Esta es la fiesta más importante de las que se celebran en la Entidad Local Menor de Bembrive. Antiguamente participan en ella sólo hombres, miembros de las distintas cofradías de la parroquia que asistían acompañados de gaiteros. Hoy, la fiesta ha traspasado sus límites parroquiales y atrae a visitantes de toda la comarca de Vigo.