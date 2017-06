Llega a los diputados una alternativa al AVE a Cerdedo

nnnLa línea directa desde Vigo a Ourense por la variante de Cerdedo cuenta con todo el apoyo local y también ha sido considerada como la única alternativa viable para Xunta y Fomento. Como es conocido se trata de una línea de alta velocidad de 54 kilómetros que por Cerdedo uniría Ourense y Vigo, en 2025 según el ministerio. El ingeniero Xosé Carlos Fernández maneja una alternativa por Mondariz que acaba de remitir a diputados y senadores de Pontevedra y Ourense, a los presidentes de Diputacion de Ourense y Pontevedra, los alcaldes de Vigo, Ourense, Tui, Tomiño , Vilagarcia y Pontevedra y las organizaciones patronales (CEP, CEO y Cámara). Según sus datos, el recorrido que harían los trenes entre Ourense y Vigo por Cerdedo sería de 114 kilómetros, 13 más que los que separan Vigo y Ourense por autovía. Advierte de que la enorme reducción del tiempo (52 minutos) conseguida entre Ourense y Santiago respecto a los 90 que empleaban los trenes convencionales, no se debe tanto a la velocidad, como a los 42 kilómetros menos de la nueva línea.

Por otra parte, señala que siendo Vigo y su entorno el gran mercado de los servicios AVE, los trenes –vía Cerdedo- harían una parada en Pontevedra, lo que induce una fuerte pérdida de minutos por los tiempos de frenado y aceleración e impedir que, entre Pontevedra y Vigo, alcancen su velocidad de crucero. "La llegada de los trenes, entrando por el norte, condenan a Vigo a ser estación término, al no existir otras poblaciones con masa crítica que permitiesen continuar a otros destinos", añade.

Según su punto de vista, contar con una línea “directa” por el Este convertiría a Vigo en estación pasante a Pontevedra. Afirma que dicha alternativa permite solucionar su Salida Sur ferroviaria, como continuidad del Eje Atlántico hacia Portugal: ambas líneas comparten el recorrido de los últimos 8 kilómetros entre Vigo y Mos.

Fomento ha evaluado el importe de la variante de Cerdedo en 2.230 millones, incluyendo un túnel de 18 kilómetros, "indicios suficientes para comprender que Fomento no tiene la intención de construir esta línea para ahorrar 20 minutos respecto del recorrido por el By Pass de Conxo, en Santiago", expone. Otros expertos estiman que el ahorro por Cerdedo sería de 35 minutos.

"Vigo y Ourense todavía están a tiempo de disponer de una línea que permita viajar en 25 minutos y que deje Vigo a 2 horas y 40 minutos de Madrid", sentencia, convencido de que Cerdedo "no se hará".