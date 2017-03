“Me llamaban patoso de pequeño, pero tenía una enfermedad rara que afecta a manos y piernas”

A Manuel Rego le consideraban un patoso de pequeño, pero tenía una explicación. Con 5 años empezó a tener síntomas y al cumplir los 22 años le diagnosticaron el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Manuel trabajaba hasta hace poco como peluquero pero “era un poco inviable seguir porque la enfermedad me afectó a la mano izquierda”. Desde hace un año es el presidente de la Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares (Asem) que cuenta con 423 socios, de los que 200 son del área de Vigo.



¿Cómo se manifiesta su enfermedad?

La principal característica es la pérdida progresiva de fuerza en las extremidades, vas perdiendo fuerza en las piernas y en las manos. Empieza normalmente por las piernas, estás más torpe de lo habitual, sueles tropezar mucho, caer, pierdes el equilibrio. A mí ahora me cuesta agarrar cosas pequeñas con las manos. Puedo caminar aún, aunque tropiezo y me hago muchos esguinces. Hay aparatos que te ayudan a mantener el pie derecho.

¿Cuántos casos de pacientes con Charcot conoce?

No conozco la cifra, tardan en diagnosticarlo y no toda la gente lo asimila igual ni se asocia. En Asem hicimos un congreso sobre enfermedades neuromusculares hace dos años y ahí conocí varios casos como el mío. Hicimos un grupo de whatsapp en el que participan 70 personas en España.

¿Por qué tarda el diagnóstico?

Como es una de las enfermedades de las consideradas raras la mayoría de médicos o no saben o les suena a chino directamente. A mí hasta los 22 años no me pusieron el nombre y apellidos a la enfermedad, hasta entonces era un patoso.

¿Qué haría falta?

Más información, ser mas visibles, por eso hacemos campañas como la de estos días. Cuando diagnostican a los pacientes y llegan a la asociación lo que hacemos es un proceso de acogimiento, les damos la información sobre la enfermedad. Creemos que eso debería salir de las instituciones, y si no al menos que les digan que pueden acudir a la asociación. Es un golpe que te llevas, sueltan la bomba y ahí te quedas.



¿Qué tratamiento hay?

La inmensa mayoría de las enfermedades neuromusculares no tienen cura pero la fisioterapia puede ralentizar el proceso de la enfermedad. Como vamos perdiendo fuerza muscular vamos perdiendo movilidad, con la fisioterapia se ralentiza ese proceso. El problema que nos encontramos es que la Seguridad Social solo te da 20 sesiones año porque es una enfermedad crónica, pero con eso no haces nada, tienes que buscar otras maneras. En la asociación tenemos convenios con clínicas de fisioterapia y contamos también con un servicio de fisioterapia propio, tratamos de ayudar por esa vía.

¿Cuál es la cifra ideal?

Todos los días, pero es imposible. Yo tengo una sesión de fisioterapia a la semana porque no te puedes permitir más económicamente.

¿Qué reclaman este año?

Ayudas para fisioterapia, que se informe más y que se incentive la investigación sobre las enfermedades neuromusculares para ir eliminando las barreras que la sociedad nos va poniendo. La mayoría de estas enfermedades te “condenan” a la larga a una silla de ruedas pero vamos pasando por distintos procesos. Yo a día de hoy puedo andar y conducir , pero sé que es progresivo. Eso deberían tenerlo en cuenta a la hora de hacer las valoraciones para la discapacidad. Para tener la tarjeta de aparcamiento te dicen que tienes que ir en silla de ruedas o con muletas, pero yo no puedo coger un Vitrasa porque pierdo el equilibrio, me cuesta bajar unos peldaños, sería un suicidio. Es necesario que se humanice un poco lo que tienen estipulado.

¿Qué otros servicios prestan en la asociación?

El servicio Vavi, por el que subvencionamos un asistente personal para que ayude en tareas domésticas a los que no lo pueden hacer. No es solo paciente, el entorno también lo sufre económicamente y emocionalmente.

¿Qué ayudas reciben?

Nos abastecemos sobre todo de los socios, después hay alguna colaboración a nivel privado y tenemos subvenciones de la Xunta y la Diputación para la fisioterapia .