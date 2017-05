Lanzan un programa para personas que necesitan cambiar

“Coaching para el desarrollo profesional, gestión del cambio y consecución de objetivos” es el singular programa, que tiene una parte “para pensar lo que están haciendo y reenfocarse” y otra para “activarse a través de dinámicas para ese cambio”, explica Yolanda Sanjuán.

Desempleados que llevan tiempo estancados o trabajadores que se encuentran en situaciones difíciles y buscan un cambio son el público objetivo de este programa.

aprender a pensar

La coach ejecutivo Yolanda Sanjuán señala que “a lo largo de los años he participado en varios programas pero me he dado cuenta que lo que necesitan muchas personas es cambiar”. “Vamos a interactuar con el cambio de la persona, tanto a nivel profesional si busca un puesto de trabajo o si quiere reorientar su carrera profesional, como si tiene problemas a la hora de tomar decisiones o al trabajar con competencias relacionales y personales”, precisa.

“Cuando hablo de esto de pensar la gente me dice que ya piensa, pero yo les contesto que lo hacemos es darle vueltas y tener pensamientos recurrentes”, subraya la coach.

Prevé que lo que se va a encontrar son “personas desconcertadas, porque no saben lo que es el coaching, y también con su manera de hacer las cosas porque lo han intentado todo”, ellas intentarán darle una vuelta para que puedan encontrar salidas.

El programa empezará el 13 de mayo y se desarrollará a lo largo de cuatro sábados, cinco horas cada uno, en el hotel Axis. Entre sesiones habrá un seguimiento on line para que cada persona trabaje en el cambio que busca. n