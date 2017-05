La reválida ya no da miedo

Cientos de niños de tercer curso de Educación Primaria iniciaron ayer las pruebas de la reválida, que celebran hoy su segunda y última jornada en todos los centros escolares vigueses y de toda Galicia. Las reválidas de Primaria y Secundarias no tienen validez académica y no se están aplicando tal como estaba previsto en la Lomce, por lo que el miedo y el nerviosismo del primer año han desaparecido. A pesar de esto, se mantiene el rechazo de la comunidad educativa a estas pruebas diagnósticas. Decenas de familias se sumaron ayer al boicot a las pruebas que propusieron colectivos de padres y sindicatos y optaron por no llevar a los niños al colegio como única forma de saltarse la prueba.

Mientras la Xunta de Galicia cifraba la abstención de los alumnos de 3º de Primaria en un 40%, las organizaciones que se oponen lo elevaron al 80% de inasistencia.

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destacó la "normalidad" con la que se llevaron a cabo las pruebas. El departamento dirigido por el conselleiro Román Rodríguez reiteró que la evaluación es el "fruto de un acuerdo unánime" entre las comunidades autónomas, que se realiza en el conjunto de centros educativos y cuyos resultados "no tienen efecto sobre el expediente académico de los niños". Asimismo, recordó que "deben entenderse como una herramienta metodológica más que complementa a la evaluación continua" y añadió que permiten obtener "información comparada del sistema educativo para poder diseñar programas de mejora más adecuados a las posibles carencias que se puedan detectar". De hecho, la Xunta asegura que las reválidas de Primaria del año pasado permitieron crear planes de mejora y se contrataron a 114 profesores de apoyo más.

En cuanto a la reválida de 6º de Primaria y de 4º de la ESO este año se realizaron solo en el 15% de los centros educativos de Galicia, ya que se optó por convertirla en un mero “muestreo” del sistema.

La Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público opinó que la Xunta ya sabe cuáles son las necesidades y carencias del sistema educativo y que una de ellas es la falta de profesorado. Por último, reiteró su invitación al diálogo.