El juzgado investiga la muerte de un vecino de Comesaña

El juzgado de Instrucción número 8 de Vigo en funciones de guardia se ha hecho cargo de las diligencias respecto a los tres fallecimientos ocurridos durante el domingo en el partido judicial a consecuencia de los incendios. A las dos mujeres de Chandebrito que murieron en una furgoneta cuando trataban de escapar del fuego, se sumó un vecino de San Andrés de Comesaña.

Alberto C.S., de 70 años, casado y con un hijo, se precipitó desde una altura de cuatro metros cuando acudía a avisar a una vecina de que su vivienda estaba sitiada por las llamas. La falta de visibilidad por el intenso humo fue la causa más probable del fatal accidente, según explicaron.

La propietaria de la casa donde ocurrió el accidente, que tuvo lugar sobre las diez de la noche, acudía ayer a declarar al juzgado, mientras que una comisión judicial se trasladaba poco después a la zona y a la vivienda del fallecido, muy cercana a donde ocurrió el trágico suceso.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el juzgado está pendiente de trámites previos para autorizar los enterramientos de los fallecidos, a la vez que corroboró que por el momento no hay detenidos como presuntos responsables de los incendios con resultado de muerte.

Ayer, los vecinos de la víctima se mostraban conmocionados por la trágica noticia, “era muy buena gente”, explicaba José Luis, que reside en una casa cercana.

María Rosa todavía recuerda con horror lo sucedido. “No se veía nada por el humo y el fuego cuando escuché a la mujer de la víctima que pedía ayuda porque su marido se había caído”, relata esta vecina quien añade que “entonces llamé al 061 y después localicé a la dueña de la casa donde ocurrió el accidente porque se había marchado cuando fueron a avisarla y tenía que abrir para que entrara la ambulancia”.

La situación era “dantesta”, afirma esta vecina quien se lamenta del trágico final, “no se podía respirar, ni ver, las llamas rodeaban las casas”. María Rosa no se explica cómo es posible que se llegue a esta situación, “por qué no se vigilan las quemas, se limpian los montes y se plantan especiese autóctonas en lugar de eucaliptos”.

“Vino a ayudarme, pero yo ya no estaba”

Pilar, la dueña de la vivienda en la que falleció el vecino de San Andrés de Comesaña , se mostraba ayer destrozada por lo ocurrido. A su regreso del juzgado, explicaba, visiblemente afectada que el domingo por la noche “estuve primero en su casa, ayudándoles por el incendio y después regresé a la mía. Como la situación era muy complicada, me vinieron a buscar mis hermanos y me fui. Pero él vio entonces cómo las llamas rodeaban mi vivienda y quiso venir a avisarme para ayudar, pero yo ya no estaba”. “Es terrorífico lo que ha pasado, si hubiera estado en casa, él habría estado vivo”, se culpaba, a pesar de que los vecinos trataban de animarla porque, afirmaban, “ella no es responsable del accidente, sino el incendio, los asesinos que queman el monte y provocan estas situaciones de riesgo”.

Durante toda la mañana, la familia de la víctima recibió el apoyo de sus vecinos , aún ayer asustados por todo lo que habían vivido el día anterior.

En la zona, explicaban que durante la mañana del domingo, algunos observaron a varias personas haciendo quemas muy cerca de donde se registraron los focos, sin que nadie pudiera vincular esa acción con lo que ocurrió posteriormente. Rial fue uno de los lugares más afectados.